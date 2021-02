Operación exitosa a Valdivia Deportes 12 de febrero de 2021 Redacción Por PRIMERA NACIONAL, ATLETICO

Matías Valdivia fue intervenido ayer quirúrgicamente luego de la grave lesión sufrida en el partido ante Platense, en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario.

Al volante izquierdo de la Crema se le realizó una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y sutura del menisco interno. La cirugía fue realizada por el Dr. Maximiliano Viola y demandará entre 6 y 8 meses de recuperación.

Ahora para el mediocampista vendrá un largo proceso de recuperación, supervisado por el cuerpo médico de la institución, pero con todos los buenos deseos expresados por los hinchas de la Crema para tenerlo de la mejor manera cuando se produzca su regreso a las canchas.



LOS QUE BUSCARON AL TACA

Conocida la determinación de Claudio Bieler de continuar jugando en Atlético de Rafaela, por dos años, en la víspera trascendieron los clubes de la categoría que lo llamaron: Instituto y San Martín de Tucumán. Además, del exterior recibió ofrecimientos de Colombia y Ecuador.

De tal manera, el Taca ya se enfoca en la pretemporada junto a sus compañeros a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Walter Otta, mientras se esperan definiciones en cuanto al formato y fecha de comienzo del certamen de la Primera Nacional.



FERRO Y EL ACUERDO CON BRAGARNIK

El presidente de Ferro Carril Oeste, Daniel Pandolfi, aseguró que el acuerdo con el grupo empresario de Christian Bragarnik para manejar el fútbol profesional del club de Caballito no se trata de un gerenciamiento, sino de un asesoramiento.

"Bragarnik aporta el dinero, pero Ferro no está obligado a devolverlo. La condición que nos han dado para ello es cambiar el cuerpo técnico y participar de las ventas que se hagan", especificó Pandolfi en una entrevista con la página partidaria Ferroweb.

El desembarco oficial del grupo empresario, que también integra Uriel Pérez, se concretará en las próximas horas una vez que se confirmen los detalles del acuerdo, que pasan por establecer porcentajes en futuras ventas de jugadores.

Según trascendió, el grupo aportará 6 millones de pesos mensuales para el presupuesto del futbol profesional y el club aportará otra suma similar. "Nos reclaman que apostemos mas al fútbol y creemos que eso lo hemos hecho trayendo gente de nuestro club a largo plazo. Si fracasamos fue por errores de ansiedad, pero no vamos a hipotecar el club, eso jamás lo haremos", afirmó Pandolfi.