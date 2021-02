Nueva Nissan X-Trail: lanzamiento en Argentina, desde $4.742.700 Automotores 12 de febrero de 2021 Redacción Por La marca japonesa presentó el restyling de la tercera generación de su SUV mediano en nuestro mercado. Se destaca por su renovado diseño, más deportivo, junto con un completo equipamiento, especialmente en seguridad, con la incorporación de un paquete de asistencias a la conducción. Mecánicamente, mantiene el motor naftero 2.5 de 171 CV, asociado a una caja CVT y al sistema de tracción integral AWD.

Además de renovar al Versa y al Kicks –restyling que se presentó ayer para la región-, Nissan también apuesta por sus productos más exclusivos y con más tradición en nuestro mercado, como la X-Trail, cuya actualización acaba de arribar al país y será exhibida durante el resto de la temporada en su stand de Cariló. Conocida en otros países como Rogue, se destaca por su renovado diseño y la incorporación de más tecnología, especialmente en seguridad.

Al respecto, Gastón Forbes, Gerente de Marketing de Producto Nissan Argentina, afirmó: “La categoría SUV tiene todavía mucho para crecer. Desde Nissan buscamos que nuestro portafolio refleje la evolución que la marca está viviendo y a la vez, responda cada vez mejor a las preferencias de nuestros consumidores.



Estas son sus características principales:



LO NUEVO

Las modificaciones más profundas se visualizan en el sector frontal, con una parrilla con el característico lenguaje estilístico V-Motion, con el aplique cromado en forma de V cromado mucho más prominente y el agregado de una máscara de color negro que se extiende hasta la parte baja del paragolpes, que también fue rediseñado por completo, con trazos más marcados y rectos, nuevas luces antiniebla y un leve rediseño de los faros principales. De esta manera, la SUV mediana de Nissan ahora luce una imagen más imponente y agresiva, alineándose con otros productos como el Kicks o el March europeo.

No hubo cambios de consideración en los laterales, salvo el agregado de una moldura cromada en la parte inferior de las puertas, manteniendo incluso el diseño de las llantas de aleación. Sí se retocó levemente la parte trasera: los faros recibieron un esfumado negro que destaca el diseño de las luces de stop y la protección inferior del paragolpes ahora resalta un poco más con un aplique cromado en el centro.

Puertas adentro, el interior recibió una mejora en la calidad de materiales y sobre todo, un cambio en el color de los revestimientos: el color negro que caracterizaba al habitáculo de la X-Trail actual fue reemplazado por el beige, que le aporta una mayor luminosidad y sensación de espacio interior.

Además, incorporó un nuevo volante multifunción, de diseño similar al del Kicks, que permite una mejor visualización del instrumental y operación de los comandos, así como una nueva pantalla táctil de 7 pulgadas, que de acuerdo al comunicado oficial, ofrece mayor visibilidad de las funciones, como la navegación, datos de consumo y detección de objetos en movimiento.

Por último en cuanto al exterior, la parte trasera es algo más continuista, con los faros ubicados justo donde termina la luneta y con un formato tipo boomerang, ahora más recto y el paragolpes con una amplia zona con la protección plástica.

Puertas adentro el rediseño también es total: allí cobra protagonismo la pantalla del sistema multimedia, ubicada en la parte superior de la consola central, tipo tablet flotante y las salidas de aire rectangulares. Mención aparte para el nuevo instrumental 100% digital configurable por el conductor y que seguramente también será incorporado en otros modelos de la marca.



DIMENSIONES

4.690 mm de largo, 2.060 mm de ancho, 1.740 mm de alto y 2.705 mm de distancia entre ejes. La capacidad del baúl es de 440 litros y la del tanque de combustible, de 60 litros.



VERSIONES

La X-Trail estará disponible por el momento en una única versión (Exclusive).



Climatizador automático bizona con salidas de aire traseras, sistema multimedia con pantalla táctil de 7” con navegador, Bluetooth/USB/AUX y reconocimiento de voz , instrumental con pantalla a color TFT de 5” Advance Assist Display, control de velocidad crucero, volante multifunción revestido en cuero y calefaccionado, botón de encendido y apagado, sensor de lluvia, espejos eléctricos, calefaccionados y rebatibles, follow me home, faros antiniebla delanteros y traseros, apertura eléctrica del baúl, techo solar panorámico, cierre centralizado, levantavidrios eléctricos con one touch y llantas de aleación de 18”.



Equipamiento de seguridad:

6 airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos a disco con ABS/EBD/BA, control de tracción, control de estabilidad, asistente al arranque y descenso en pendientes, anclajes Isofix, control inteligente de trazo, control inteligente de manejo, control inteligente de motor, cinturones inerciales de 3 puntos en las 5 plazas y anclajes Isofix.

Adicionalmente, incorpora el paquete de asistentes de conducción Nissan Intelligent Mobility, compuesta por:

Cámara de Visión Periférica 360°: 4 cámaras ubicadas en la parte frontal, posterior y lateral que brindan al conductor una visión 360° del vehículo.

Alerta de cambio de carril: El auto emite una señal sonora y visual cuando se acerca a la línea de carril.

Alerta de tráfico cruzado: Monitorea la zona trasera del vehículo y emite una alerta sonora en caso de detectar otro vehículo circulando.

Alerta de punto ciego: Emite una alerta visual y sonora cuando detecta un vehículo en una zona de la cual el conductor no tiene visibilidad.



MECÁNICA

Es en el único punto en el que no hay novedades: mantiene el conocido motor naftero de cuatro cilindros en línea y 2.5 litros, que desarrolla 171 CV a 6.000 rpm y 233 Nm de torque a 4.000 rpm. Se asocia a una caja automática CVT con modos de conducción Eco y Sport y al sistema de tracción integral AWD.

Ficha técnica: Características Técnicas y equipamiento Nissan X-Trail



PRECIOS Y GARANTÍA

Nissan X-Trail Exclusive: $4.742.700

Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros



FUENTE (16VALVULAS.COM.AR)