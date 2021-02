Expectativa por el concierto de la Banda Municipal de Música Información General 12 de febrero de 2021 Redacción Por Hoy, viernes 12, desde las 21, la agrupación vuelve con un repertorio temático y se suma al programa de verano organizado por la Municipalidad de Rafaela. La entrada es gratuita, con reserva previa a través de la página web. La Banda, de este modo se reencontrará con su público, ante el cual hace un año que no se presentaba.

FOTO CP// BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA// La agrupación musical ofrecerá un recital especial para enamorados.

En el marco de la agenda del programa de verano, la Municipalidad de Rafaela llevará a cabo este viernes 12 de febrero, a partir de las 21, en el Anfiteatro "Alfredo Williner", una nueva edición de Anfiteatro en Vivo, con la participación especial de la Banda Municipal de Música.

La presentación de la agrupación municipal ha generado importante expectativa entre el público local, ya que anticipando el Día de San Valentín, la agrupación volverá a tocar ante su público y lo hará con un concierto al aire libre, en el que abordará obras del género de la música popular como el jazz, rock, entre otros temas relacionados con el día festivo, pensado para quienes deseen disfrutar de unos momentos de música romántica bajo las estrellas.



El repertorio

Como es habitual en cada una de las presentaciones de la Banda Municipal de Música, se interpretarán versiones recientemente preparadas: obras de música de cine, como Cinema Paradiso, en homenaje al compositor recientemente desaparecido, Enio Morricone; o My way, obra que fue un hito dentro de la música popular cantada por el aclamado Frank Sinatra. También se incluirán obras como Sax Will Rock, una pieza simpática con la familia de saxos como Solistas y, como no podía faltar, un popurrí de las canciones más famosas de Nino Bravo.

De esta manera y luego de un año de estar alejada de los escenarios en el marco de esta coyuntura sanitaria tan particular, la Banda Municipal regresa para poder acercar nuevamente, su música a la comunidad rafaelina.



Entradas

Cabe recordar que si bien las entradas son gratuitas, el cupo es limitado, motivo por el cual quienes quieran asistir, deberán hacer su reserva previa en la página web del municipio, ingresando a la página del Programa "Verano Acá". Ante cualquier duda o inconveniente, podrán contactarse al teléfono de la oficina de Secretaría de Cultura: (03492) 453175 o 453176; de lunes a viernes, de 7 a 12.

De igual manera y como todos los encuentros del programa, el concierto estará sujeto a los protocolos sanitarios correspondientes: toma de temperatura en el ingreso, distanciamiento interpersonal con la conformación de "burbujas" familiares dispuestas por personal acomodador, la imposibilidad de bailar, medidas generales respecto del uso de barbijo, desinfecciones, entre otras; y un protocolo especial para artistas y personal técnico.