El jazz llora la muerte del genial Chick Corea

BUENOS AIRES, 12 (Télam). - El músico y compositor estadounidense Chick Corea, uno de los grandes pianistas de la historia del jazz, murió imprevistamente ayer a los 79 años a causa de un cáncer, publican la cuentas de Facebook e Instagram del artista.

“Fue un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos. A través de su trabajo y las décadas que pasó recorriendo el mundo, tocó e inspiró las vidas de millones”, puede leerse en ese posteo acerca del fallecimiento de Corea en sus redes sociales.

El mensaje de despedida incluyó, además, una reflexión del propio artista: “Quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a que la música se mantenga encendida. Tengo la esperanza de que aquellos que tienen la sensación de tocar, escribir, actuar o de otra manera, lo hagan. Si no es por usted, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesita más artistas, también es muy divertido”.

La noticia sobre el deceso del creador nacido el 12 de junio de 1941 en Chelsea, Massachusetts, con el nombre de Armando Anthony Corea, es uno de los padres del jazz fusión, estilo al que aportó como integrante de la banda de Miles Davis y moviéndose en grandes conjuntos y otras formaciones más pequeñas y desarrollando además una intensa actividad solista con distintas propuestas.

Comenzó tocando en los grupos de Willie Bobo, Blue Mitchell Herbie Mann y Stan Getz en los primeros años de la década del 60, mientras que en 1966 editó su primer álbum como líder de un trío que completaban Miroslav Vitous en bajo y el gran Roy Haynes en batería, formación con la que volvió a grabar en la década del 80.

Luego trabajó brevemente para Sarah Vaughan y más tarde se unió al quinteto del genial Miles Davis en remplazo de Herbie Hancock, una asociación que fue de 1968 a 1970, participando de álbumes como “Filles de Kilimanjaro”, “In a Silent Way”, y “Bitches Brew”, entre otros.

Tras su salida del conjunto del notable trompetista lo precedió a Keith Jarret, conformado así con Hancok una tríada de los pianistas de jazz más influyentes de la era post Bill Evans.

En los 70, fue uno de los principales creadores del jazz rock con su banda Return to Forever, que integraron, entre otros, Stanley Clarke, Joe Farrell, Airto Moreira y Al Di Meola.

Luego de estas experiencias, intercaló sus grabaciones y actuaciones entre solopianos, bandas eléctricas y acústicas, abarcando un inmenso abanico de posibilidades narrativas y musicales y reuniéndose con los más grandes exponentes del jazz en duetos o tríos.

Esa actividad constante quedó plasmada en cerca de un centenar de discos editados con los que logró 20 premios Grammy, compuso estándares de jazz como “Spain”, “500 miles high”, “Armando's rhumba”, “La Fiesta” y “Windows” y también recorrió escenarios del mundo ofreciendo conciertos en distintos formatos.

En esas recorridas planetarias la Argentina estuvo en su agenda y Corea vino a tocar en 12 oportunidades, siendo la primera en 1980 al frente de su banda Friends.

Un año después se presentó junto a Gary Burton, brindó conciertos de solopiano (en 1991 y 1995), llegó con su Elektric Band (1987 y 1994) y también para un homenaje a Astor Piazzolla en 1996, entre otras oportunidades.

Sus dos últimos pasos por el país fueron en junio de 2012 (cuando se presentó en trío junto a Stanley Clarke en contrabajo y Lenny White en batería, cuando tocaron el repertorio de Return To Forever, pero en formato acústico) y en octubre de 2017 (junto a un quinteto liderado por el destacado baterista Steve Gadd).

Una crónica de Télam sobre esa visita ahora póstuma, indicó que “Corea insistió con el sentido percusivo del lenguaje musical, con el gesto, aun discreto, aun por momentos disimulado, del hecho bailable (que está ausente). Su piano funciona así y ese sentido rítmico lo entiende la batería de Steve Gadd, su socio esencial en esta nueva aventura”, en la que también participaron Lionel Loueke en guitarra, Steven Wilson en saxo y flautas, Carlitos Del Puerto en bajo y Luisito Quintero en percusión.

En junio de 2019, lanzó su último álbum publicado hasta ahora, “Antidote”, donde explora ritmos como la cumbia y la salsa junto con sus raíces españolas al frente de la nueva formación The Spanish Heart Band donde convocó, entre otros, a Rubén Blades y al guitarrista Niño Josele

“Mis genes son italianos pero mi corazón es español, crecí con esta música. “Esta nueva banda es una mezcla de todos los maravillosos y diferentes aspectos de mi amor y mis vivencias con estos ritmos que son una parte importante de mi herencia musical”, destacó entonces Corea en su página web.