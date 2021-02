Mirabella y Santacroce recorrieron obras en Funes Locales 12 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella visitó la localidad de Funes y recorrió junto al intendente Roly Santacroce distintas obras e iniciativas que está llevando adelante el gobierno provincial en conjunto con el Municipio. En ese sentido, Mirabella expresó que "hemos podido ver las cosas que se están realizando y que concretan el sueño que tenía Roly antes de ser intendente" y resaltó "el trabajo sin descanso y sin parar que se viene haciendo y trabajando en un montón de lugares en cloacas, en recuperar espacios públicos, en el ferrocarril, coordinando con la Provincia todas las políticas públicas".

"Estamos acompañando al intendente, y en todo lo que podemos estar trabajando con él, ayudándolo, gestionando generando cosas para la comuna de Funes, vamos a estar haciéndolo", afirmó el legislador nacional.

A su turno, el intendente Santacroce sostuvo que "hace muchos años que lo conozco (a Roberto Mirabella) y tengo el orgullo de poder recibirlo hoy como intendente y él como senador nacional. Todo lo que se hace en la ciudad de Funes -siempre lo digo- es a través de las gestiones con la Provincia y con el gobernador Omar Perotti, que nos acompaña en el desarrollo de la ciudad, cosa que no sucedía en décadas anteriores. Así que sin ninguna duda él para nosotros es sumamente importante".

"Más allá del cargo nacional entendieron que Funes una la ciudad de las que más crece en la República Argentina y que había que desarrollarla y todas las obras de que se están haciendo hoy en día es el claro compromiso que tiene Omar Perotti para con nosotros, con la ciudad de Funes, no con este intendente solamente", añadió el mandatario municipal.

En su visita, Mirabella recorrió junto a Santacroce las obras en el jardín infantil en el barrio Villa Elvira que relanzó el Gobierno de Santa Fe con el Municipio y que forma parte de un plan integral para el sur santafesino que incluye en total la inauguración de 8 nuevos jardines de infantes.

Desde allí, el legislador nacional celebró que "se está volviendo la presencialidad, gracias a Dios, con todos los protocolos y los cuidados" y, en esa línea, recordó que "todas las decisiones que se han tomado fueron epidemiológicas. La decisión de las clases, por ejemplo, de no volver a clases fue una decisión fundamentalmente sanitaria, no una decisión educativa".

Por consiguiente, sostuvo que "hay que tener cuidado con la coyuntura sanitaria, porque no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que se hizo en este tiempo, en todo este año".

En Funes, Mirabella y Santacroce recorrieron las obras de cloacas en la zona céntrica de la ciudad que fueron licitadas por el Gobierno de Omar Perotti a finales de 2020 y los trabajos de pavimentación en la calle Candelaria. También visitaron las obras ya concluidas del Paseo de la Estación, se trata de la recuperación de los galpones del Ferrocarril donde funciona un museo y un espacio cultural con un teatro que se va a inaugurar en las próximas semanas.