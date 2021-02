CCIRR planteó una diversa agenda temática a Pusineri

En el marco de su visita a la ciudad, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri mantuvo un encuentro con referentes empresariales de la ciudad, con quienes analizó diversos temas de preocupación. En este sentido, los dirigentes plantearon en primera instancia la importancia de avanzar con la firma del convenio entre el gobierno provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT), de manera tal que se concrete la implementación de la ley nacional 27.348, a la cual Santa Fe adhirió el año pasado. A su vez, la rúbrica de este acuerdo, permitirá poner en marcha el plan para la puesta en funcionamiento de más Comisiones Médicas Jurisdiccionales de la SRT en todo el territorio santafesino, lo que puede convertirse en un primer paso para reducir los índices de litigiosidad laboral.

En otro orden de ideas, se debatió respecto al gran desafío de Argentina de normalizar la Ley de Contrato de Trabajo, a los fines de recuperar el empleo formal y el crecimiento sustentable. Al respecto, desde la entidad se indicó que medidas como la prohibición de despidos y suspensiones o el régimen de doble indemnización no apuntan en esa dirección y van en detrimento de la necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores con miras a impulsar el crecimiento económico e impactan sobre el objetivo de la formalización.

A continuación, se manifestó que resulta prioritario acordar protocolos específicos para normalizar la situación laboral de aquellos trabajadores mayores de 60 años que no sufran patologías consideradas de riesgo y que, al mismo tiempo, sean incluidas en el listado de personas prioritarias para recibir la vacuna que previene el contagio del virus de COVID-19. Siguiendo con la temática, también se propuso que se diseñen instrumentos legales de reducción de costos laborales en las contrataciones de trabajadores para reemplazar a los dispensados por ser integrantes de los grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

Por otra parte, y en línea con los reclamos institucionales históricos, se volvió a ratificar que es clave aunar esfuerzos para potenciar las acciones para morigerar los nocivos impactos de la informalidad (laboral, tributaria, comercial, etc.). En particular, se solicitó avanzar con la conformación de una mesa tripartita específica para el sector de la construcción (según se había acordado en octubre de 2020 con el anterior ministro), y que la experiencia de dicho espacio pueda replicarse para promover la regularización laboral de otros sectores.

También hubo consensos en referencia a que es necesario diseñar un plan de reapertura segura de las escuelas. Tal como fuera planteado en el comunicado institucional publicado a mediados de enero, se expresó que la educación, al igual que muchas otras actividades esenciales, requiere del establecimiento de protocolos específicos que garanticen su desempeño de manera segura, y que los planes de acción a implementar sean lo suficientemente dinámicos y flexibles, de forma tal que se ajusten a las necesidades de cada lugar o región.

Finalmente, se destacó la importancia de los programas oficiales para promover el empleo registrado y que resultaría de particular interés para Rafaela y región, reeditar una iniciativa que brinde asistencia a mandos medios industriales que deseen acceder a su primera vivienda familiar (en este punto, se hizo referencia a la experiencia que significó el convenio que en su momento se había articulado entre la Federación Industrial de Santa Fe -por impulso de la Agenda Regional de Industrias- y el gobierno provincial para brindar un centenar de soluciones habitacionales).

En representación del CCIRR participaron Andrés Ferrero, José Frana, César Forneris, Graciela Acastello, Carolina López, Raquel Frautschi, Ignacio Scocco, Mariana Basso, Iván Acosta, Mauro Soffietti, Juan Elz y José Sánchez. A su vez, Pusineri estuvo acompañado por el Intendente Luis Castellano, Diego Peiretti (secretario de Producción Empleo e Innovación), Roberto Oesquer (director de Asuntos Gremiales), Juan González Utges (secretario de Coordinación y Gestión) y Valeria March (directora de Capacitación y Formación Laboral).