Oposición vs. Guzmán Nacionales 12 de febrero de 2021

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Referentes económicos de Cambiemos salieron a criticar al ministro de Economía, Martín Guzmán, y cuestionaron su gestión luego de que el jefe del Palacio de Hacienda castigó la política de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri.

Guzmán había señalado que el acuerdo con el FMI del anterior gobierno fue "un problema que se creó de forma irresponsable, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad y sin involucrar al Congreso".

El último ministro de Economía de Cambiemos, Hernán Lacunza, señaló en su cuenta de Twitter: "Deuda pública pre y post-FMI. Marzo 2018 (US$328.000 millones) vs septiembre 2019 (US$311.000 millones). No se fugó. No aumentó".

Por su parte, el diputado Luciano Laspina acusó al ministro de "mentiroso" al señalar que los fondos del acuerdo "se aplicaron a pagar vencimientos de deuda que venían mayormente del gobierno anterior".

Al criticar la política financiera del actual gobierno, Laspina preguntó: "¿Qué reconstruyó él con los US$20.000 millones que emitió en 2020?".