Guzmán fue aplaudido al hablar de "sensatez" Nacionales 12 de febrero de 2021 Redacción Por REUNION GOBIERNO-EMPRESARIOS

BUENOS AIRES, 12 (NA). - En el marco de la reunión que el Gabinete económico mantuvo ayer con los principales empresarios del país, el ministro de Economía, Martín Guzmán, les prometió "sensatez" y dijo que el Gobierno no caerá en "promesas" exageradas, lo que desató aplausos de los referentes del sector privado.

El eje del encuentro fue la necesidad de avanzar con un acuerdo de precios y salarios, e incluyó una aclaración del sector empresarial de que no son responsables por el alza de la inflación.

Guzmán expuso los supuestos macroeconómicos para este año, dijo que ya se trabaja en el Presupuesto 2022, exhibió gráficos y brindó cifras sobre la recuperación de la actividad tras los momentos más duros de la pandemia, según pudo saber la agencia NA de fuentes que participaron del encuentro en el Museo del Bicentenario.

El ministro destacó la necesidad de coordinar las expectativas con el fin de lograr mantener a raya la inflación, y ratificó el objetivo de que el costo de vida se ubique por debajo del 30% cuando finalice el año.

Dijo que el Gobierno hará todo lo necesario para garantizar que el déficit fiscal primario se ubique en el 4,5% del Producto Bruto, que será la meta a proponer al FMI para lograr un acuerdo de facilidades extendidas que permita prorrogar el vencimiento del préstamo por u$s 44.000 millones, tomado durante la gestión de Mauricio Macri.

El ministro también destacó el proceso de recuperación de reservas que se viene dando en las últimas semanas y la estabilidad cambiaria.

Al respecto, consideró que ambos elementos jugarán a favor de una "recuperación del salario real", en línea con lo conversado el miércoles con la dirigencia sindical.

Guzmán reiteró que el compromiso del Gobierno es cumplir con la ley de Presupuesto, pero recalcó que la apertura al diálogo con los empresarios oyentes y los gremios es una tarea colectiva, que pretende avanzar en una dirección coordinada, con "premisas sensatas" y evitando "promesas rimbombantes".

El cónclave fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien estuvo acompañado, además de Guzmán; por los ministros de Producción, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni.

También participaron el titular del BCRA, Miguel Pesce; la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

Cafiero dijo que "no existe una sociedad que se realice solo desde el Estado, pero tampoco una que lo haga solo desde el mercado", y abogó por "hacer más vigoroso todo el enclave exportador argentino".

"Necesitamos vigorizar el mercado interno y queremos establecer un acuerdo político y social entre todos los sectores", señaló.