Fernández recibió a Margarita Barrientos

FOTO NA SALUDO. Entre el Presidente y Margarita Barrientos en Casa Rosada.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Alberto Fernández recibió ayer en su despacho de Casa Rosada a Margarita Barrientos, titular del Comedor Los Piletones -ubicado en Villa Soldati- y quien fuera una referente social muy cercana al ex mandatario Mauricio Macri.

Durante el encuentro, Fernández le prometió ayuda a Barrientos para sus comedores y aceptó una invitación a realizar una visita.

La primera reunión con el mandatario nacional se dio luego de que la dirigente social tomara distancia durante los últimos meses de Macri, de quien recibió colaboración para sus emprendimientos en su época como jefe de Gobierno primero y después como Presidente.

Barrientos le relató a Fernández detalles de la tarea social que realiza en Los Piletones, desde 1996, y que ahora se extiende a un comedor en su ciudad natal de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero.

El jefe de Estado, en tanto, expresó su respaldo a la labor que realiza Barrientos y se comprometió a "seguir apoyando el trabajo de quienes ayudan a los que más necesitan".

"Después de que se fueron del Gobierno, nadie me llamó. No sé si Mauricio Macri se olvidó de nosotros, pero nadie volvió a llamarnos", aseguró la referente social.

La santiagueña explicó que en su comedor "hay mucha necesidad y toca remarla mucho", ya que no reciben apoyo de "nadie que tenga mucha plata".

En el comedor ubicado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires desayunan, almuerzan y cenan, alrededor de 1.600 personas por día.