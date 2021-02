Unión suma contrataciones Deportes 11 de febrero de 2021 Redacción Por FEDERAL A

FOTO ARCHIVO CLAUDIO VERINO. Defensor de reciente paso por Chaco For Ever.

Unión de Sunchales continúa reforzándose para el torneo Federal A 2021 que dará comienzo a fines de marzo. En la tarde del miércoles se confirmó la llegada de Claudio Verino, zaguero de 37 años y 1m91 con una dilatada trayectoria, que viene de jugar en Chaco For Ever.

El Bicho Verde sunchalense se perfila para conformar un buen plantel con la continuidad de Adrián Tosetto como entrenador. Cabe recordar que en el inicio de la semana fue oficializada la incorporación del volante Matías Rojo, retornando al club de sus orígenes luego de un paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn. Además, también se informó que se sumará Gianfranco Baier. Es un volante de juego que llega desde Belgrano de Córdoba.

Asimismo, Unión se aseguró la continuidad de Tomás Attis, delantero también formado en Belgrano de Córdoba y que ya jugara el torneo de Transición, hasta diciembre próximo.

Como se preveía, de cara a un torneo "largo" como el que se viene, la entidad sunchalense va por la conformación de un plantel mucho más habitual a los que venía armando, comparado con el que afrontó los cuatro partidos de fines de 2020, donde en su mayoría fueron utilizados jugadores del Club y de la región.



UN EQUIPO EN DUDA

Defensores de Villa Ramallo comenzó los entrenamientos pero, sin embargo, la escasez de recursos económicos pone en duda su participación en el venidero Federal A. La dirigencia todavía no ha conseguido el dinero suficiente como para encarar la temporada futbolística.

En ese contexto, el dirigente Darío Paoloni les expresó a los futbolistas que la idea es tomarse dos semanas para tratar de generar los recursos económicos y mientras tanto poner en marcha la pretemporada. A pesar de la falta de certezas, los jugadores y cuerpo técnico aceptaron la propuesta para no perder más días de entrenamientos; la idea del entrenador Héctor Storti era empezar el 1 de febrero, pero al no estar garantizadas las condiciones de trabajo decidieron esperar.