Dura crítica a Bicameral Nacionales 11 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La decisión de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal de poner en vigencia seis artículos del nuevo Código Procesal Penal activó a los especialistas en derecho que sospechan que esta jugada beneficiará a ex funcionarios kirchneristas en distintas causas por casos de corrupción.

Además, leen en el movimiento un posible beneficio para la vicepresidenta Cristina Kirchner y su situación procesal en los expedientes en su contra y también hay unanimidad de los especialistas sobre que los procesos judiciales serán más largos.

El punto más polémico de la reforma es el que plantea que las sentencias solo pueden ejecutarse cuando la Corte Suprema se pronuncie luego de revisar una causa.

Otro de los detalles que aparece como aparentemente dudoso es la posibilidad de reabrir una investigación ya cerrada en el caso de que algún organismo internacional cuestione el proceso judicial.

Para el constitucionalista Daniel Sabsay, la decisión de esta implementación es "escandalosa y absurda". "Sólo modificando la Constitución se podría poner en marcha este mamarracho. Espero que surjan planteos de inconstitucionalidad. Los fiscales deberían actuar. Esto va a llegar a la Corte y no tengo dudas de que lo va a declarar inconstitucional".

"El preanuncio fue el disparate del Presidente cuando dijo que le molestaba que hubiera una Corte Suprema independiente. Claro, como no es profesor de Derecho porque no concursó y está puesto a dedo, no sabe nada de derecho constitucional y dice cualquier cosa. Utiliza el sello pero no sabe", amplió Sabsay.

Por su parte, Alejandro Fargosi consideró que la decisión del kirchnerismo "es una vergonzosa consolidación de una impunidad absoluta. Si una sentencia no se puede ejecutar hasta que la Corte la confirme, olvidémonos del sistema penal. Todo será apelado, todo tardará años y cuando llegue la sentencia de la Corte, será inaplicable. Mientras, los delincuentes seguirán delinquiendo", destacó. (Fuente: Infobae).