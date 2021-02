Liquidaron 32% más de divisas SUPLEMENTO RURAL 11 de febrero de 2021 Redacción Por AGROEXPORTADORES

La liquidación del último mes fue por US$2.140.354.575 y es el monto más elevado de todos los eneros de los últimos 18 años, excepto 2016. CIARA-CEC remarcó que el envío de un mayor volumen durante este último mes se debió a la concentración de producción originada tras el conflicto gremial que le antecedió al cierre de este balance.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), anunciaron este lunes que durante enero las empresas del sector liquidaron US$ 2.140 millones por exportaciones, un 32% más que en el mismo mes del año pasado.

Ambas entidades que representan el 40% de las exportaciones argentinas, indicaron en un comunicado que ese monto resulta superior en 26,58 % con respecto a diciembre anterior, cuando fue de US$ 1.690 millones, y 32,63 % en relación con enero de 2020, cuando alcanzó los US$1.613 millones.

Y de acuerdo a un informe de TodoAgro, las cámaras exportadoras remarcaron que «ese resultado se debió a que en enero se concentró el envío al exterior de productos agroindustriales que se había demorado por los distintos conflictos gremiales ocurridos durante diciembre y parte de enero».



EL COMERCIO EXTERIOR

Esas dificultades en la operatoria «impidieron el funcionamiento del comercio exterior», pero también «impactó el incremento de los precios internacionales por alteraciones de la oferta y demanda mundial de commodities por el COVID-19 y la sequía que afectó a Brasil y la Argentina, entre otros factores».

Las entidades remarcaron que «la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial».

La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas.

«Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas», se explicó.

Finalmente, se detalló que «en este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos».

Entre esos factores se destacan las oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países.