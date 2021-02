Maquinaria agrícola: el año viene con un interesante nivel de ventas SUPLEMENTO RURAL 11 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

IMAGEN INTERNET MAQUINARIA AGRICOLA. Se dará un primer semestre con niveles positivos de operaciones. IMAGEN INTERNET VENTAS. El nivel va creciendo.

Enero fue un "muy buen" mes para la venta de la maquinaria agrícola; las empresas coinciden en que por el arrastre del 2020 tienen un primer semestre con niveles positivos de operaciones.

Néstor Cestari, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), indicó que el año pasado, al contrario de las expectativas iniciales, fue "excelente; no se paró de vender y eso dejó un buen piso para estos meses".

Y en el sector señalan que según cómo evolucione la relación del campo con el Gobierno, puede influir en las operaciones.

Las ventas en términos reales del 2020, apuntó, subieron 35% porque hay operaciones que se adelantaron y se facturarán ahora.

De acuerdo a lo publicado por La Nación Rural, Cestari insistió en que "si no se hacen cosas raras -en referencia a la posibilidad admitida por el Gobierno de una suba de retenciones- el actual será un año positivo porque hay una buena cosecha en marcha y se está gestionando financiamiento para compra de bienes de capital, para infraestructura y para financiamiento de exportaciones".

"Estamos trabajando con Cancillería para las líneas de exportaciones -enfatizó-, son herramientas que ayudan a competir. En el mundo los que exportan tienen de soporte a sus bancos.



ARRASTRE DE

OPERACIONES

Rosana Negrini, titular de la fábrica de sembradoras Agrometal, indicó que el 2021 empezó con arrastre de operaciones que no estaban cerradas el anterior: "Fue un arranque vigoroso; hacía mucho que no teníamos un enero de buenas ventas. Se explica por el valor de los granos, por las lluvias, por los créditos". Admitió que cómo siga el vínculo entre el Gobierno y el financiamiento marcarán el ritmo del segundo semestre.



UN ALZA EN LA

PRODUCCION

Desde Metalfor, Eduardo Borri planteó que el año pasado registraron un alza de la producción de entre 30% y 40% "como todas las empresas del sector" por lo que hay entregas comprometidas al menos hasta julio. "No estamos incentivando ventas tempranas", afirmó. Explicó que las operaciones más fuertes comienzan en general en marzo pero que con la postergación de Expoagro pueden incluso retrasarse.



LOS TRACTORES

José María López, vicepresidente de Pauny, repasó que en 2020 se vendieron 2140 tractores (35% más que en 2019) y que este año comenzó con mucho interés de los productores: "Al sector lo están acompañando varias variables que inciden en la decisión de compra, como lo son el clima favorable y los buenos precios del cereal. Contamos con productos afianzados en cuanto a prestaciones y precios, en los que el productor confía y nos hacen ser la empresa número uno en ventas desde hace varios años en el rubro tractores".

Señaló que las perspectivas para este año son buenas, "ya que se sigue invirtiendo en maquinaria, agrandando su parque de maquinarias o renovándolo para incorporar tecnología y hacer más eficiente su labor". Los mercados externos más importantes de la empresa son Africa, Paraguay y Perú.

El objetivo es "mantener los conquistados y el volumen de ventas de años anteriores; hay interés de varios países a los que ya hemos exportado".

Y destacó que la prioridad es el interno.

"Dependemos mucho de cómo el Gobierno decide encarar su relación con el campo -agregó Borri-. Es todo muy quirúrgico y los industriales quedamos en medio de ese juego. Lo que pase entre los actores principales nos puede golpear así que estamos en la expectativa". El empresario indicó que hay algunos faltantes de materias primas, tanto nacionales como importadas; también aumentos. "Es una rutina con estas complicaciones, pero comparado con otros sectores estamos mejor", definió.



UN FALTANTE

DE PARTES

Cestari reconoció el faltante de partes y de insumos porque hay demoras en las entregas por el impacto de la pandemia: "Eso, obviamente, también determina que nosotros tengamos inconveniente. Esperamos que el Gobierno entienda que los insumos importados deben entrar en tiempo y forma para aprovechar el buen momento que estamos pasando". Destacó el trabajo en conjunto de las asociaciones de maquinaria agrícola de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; avanzan en un proyecto de ley para el sector. "Si estamos juntos nos van a escuchar", dijo.

"Terminamos un año que cerró muy bien; hemos tenido un enero muy bueno aunque está la incógnita del clima; las lluvias ayudaron y las cosechas están buenas y los precios están bien. El productor, en ese contexto, invierte", describió Alberto Gaviglio, presidente Akron, empresa que también exporta a Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Cerca del 35% de lo que fabrican va a mercados de afuera.



COINCIDENCIA

Por otra parte coincidió con Borri en que cualquier movimiento que haga el Gobierno "respecto a retenciones y tipo de cambio afectan al productor más allá de los buenos precios internacionales. Cualquier alteración afecta al productor y a toda la cadena vinculada".



FINANCIAMIENTO

Las fuentes consultadas coincidieron en que hay buen nivel de financiamiento con tasas razonables. Gaviglio aportó que hay algunas limitaciones ya que el que no tiene granos no califica y el que tiene sin vender tampoco puede ingresar. "Pero las empresas tenemos líneas propias y eso motoriza las operaciones", añadió. López agregó que hay líneas de crédito "tentadoras" que hacen que la inversión de adquirir nueva maquinaria sea la "mejor opción".