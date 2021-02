Convenio de reciprocidad para restablecer servicio de transporte

SUARDI. - Desde la Municipalidad local se hizo saber que durante una reunión conjunta celebrada en la ciudad de San Guillermo, intendentes de la región junto al Senador Felpe Michlig y el diputado Marcelo González firmaron un acuerdo de colaboración con la Empresa Morteros, para restablecer el servicio de transporte interurbano de pasajeros en el corredor que une las ciudades de Morteros, San Guillermo y Ceres, conectando con San Francisco y la ciudad de Córdoba.

“La frecuencia será de lunes a viernes, saliendo de Ceres a San Francisco a las 5:20 horas; y desde San Francisco retornando a Ceres a las 15:30 horas, con paradas intermedias”, confirmaron las autoridades.

“Esta línea es muy importante porque beneficiará a personas de Colonia Bossi, Dos Rosas y la Legua, Suardi, Monte Oscuridad, San Guillermo, Col. Rosa, Villa Trinidad, Col. Ana, Arrufó, La Rubia, Hersilia y Ceres” indicó el Senador Michlig.

Durante el encuentro se destacó la presencia del senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González; el senador suplente Edgardo Martino; los intendentes Romina López (San Guillermo); Alejandra Dupouy (Ceres) y Hugo Boscarol (Suardi), además el secretario de Gobierno local, Pablo Doro, los representantes de la Empresa Transporte Morteros: Víctor Zaninetti, Clemar Tosolini y Dante Cerutti; entre otros.



Intensificamos gestiones para que el Gobierno se ocupe



“Insistimos junto a Romina, Alejandra, Hugo y Marcelo con esta reactivación -a través de esfuerzos recíprocos con la empresa Morteros- ya que es muy importante por cuestiones educativas, de salud y de trabajo. No solamente para que podamos conectarnos en el departamento y con otras ciudades importantes como son Morteros y San Francisco sino también con la ciudad de Córdoba, con todo lo que ello significa”.

“También queremos insistir para que los subsidios al transporte de pasajeros no estén volcados solamente al conurbano bonaerense, sino que haya un criterio verdaderamente federal y se beneficie a todas las empresas por igual. Lamentablemente no vemos al Gobierno de la Provincia de Santa Fe reclamar y defender los intereses de los santafesinos en ese sentido. Por ello intensificamos todas las gestiones necesarias para que -además- se compense desde el Estado lo que las empresas dejan de percibir del medio boleto estudiantil y por las personas con discapacidad”.



Convenio de reciprocidad



La intendente Romina López señaló que con este convenio de reciprocidad estamos acompañando a las necesidades de toda la población, en particular a jóvenes que se trasladan por cuestiones de estudio y mucha gente que se traslada por cuestiones laborales”.

La intendente de Ceres Alejandra Dupouy en el mismo sentido celebro el acuerdo e instó a que “se pierda el miedo a viajar y que todos cumplan con los protocolos para que este servicio del corredor que se reactiva pueda funcionar de la mejor manera posible”.

El representante de la Empresa Morteros, Víctor Zaninetti, destacó el esfuerzo conjunto y el compromiso de las autoridades regionales para lograr este acuerdo público-privado.