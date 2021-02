Sain acepta exponer en Diputados, pero bajo sus propias condiciones Locales 11 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de la Provincia, que preside el frentista Juan Cruz Cándido, convocó al ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, para que informe qué tipo de acciones se desarrollan en las principales ciudades santafesinas en medio de un aumento significativo de la violencia urbana y distintos tipos de delitos.

Si bien el ministro aceptó la invitación, envió una nota a Cándido en la que informa que concurrirá pero acompañado por "los titulares de las principales áreas ministeriales que me asistirán ante la amplitud de temas a tratar", por lo que solicita que el encuentro se efectúe en el recinto de sesiones para que, en el marco de los protocolos sanitarios vigentes por la pandemia, se pueda cumplir con el distanciamiento.

Sain también pidió a Cándido que permita la participación de la prensa porque la "reunión debe ser de carácter público y de cara a la ciudadanía que tiene derecho a conocer la realidad del estado de la seguridad de la Provincia" y se realice una versión taquigráfica del encuentro.

El planteo del ministro fue considerado como una imposición de condiciones desde la oposición. En tal sentido, la diputada Leonella Catalini (Frente Progresista) integrante de la comisión sostuvo por LT10 que no se van a prestar a un “show mediático” y que la reunión se llevará a cabo según los reglamentos establecidos por la Cámara de Diputados. "Si Sain está dispuesto a cumplir con lo establecido lo esperamos este viernes y si quiere poner condicionamientos le decimos al ministro que no cuente con nosotros”, expresó la legisladora.