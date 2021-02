El compromiso que asumió el Gobierno Nacionales 11 de febrero de 2021 Redacción Por NO AUMENTARA LAS RETENCIONES

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Gobierno se comprometió ayer ante la Comisión de Enlace a "no aumentar las retenciones ni aplicar cupos a las exportaciones" y destacó que hubo acuerdo con las entidades agropecuarias en buscar que la población mejore sus posibilidades de acceso a los alimentos.

"Vamos a explorar todas las posibilidades que permitan que la población acceda a los alimentos", destacó Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, tras una consulta de la agencia NA.

Al finalizar el encuentro de una hora y media con el presidente Alberto Fernández, por su parte, Jorge Chemes, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, sostuvo que "no va a haber incremento de retenciones".

"Decidimos que va a haber una continuidad y un acercamiento a las reuniones más seguido, porque hay que analizar cómo están funcionando las cadenas", resaltó Chemes.

En declaraciones a la prensa, subrayó que en el encuentro quedó claro que "el problema está en el resto de la cadena" y destacó que "es muy importante transmitir a nuestros productores que tampoco habrá intervención".

En ese marco, el ministro de Agricultura indicó que el diálogo "se centró en trigo y maíz, porque uno tiene un impacto directo sobre un consumo masivo, como es el pan".

"Claramente la materia prima no es responsable en la proporción de los aumentos, pero de lo que se trata es de ver de qué manera cada actor de la cadena hace un aporte", enfatizó.

Consultado por NA sobre la posibilidad de aplicar un incremento de los derechos de exportación, respondió: "El Presidente (Alberto Fernández) dijo que no quiere apelar a ningún instrumento de esta naturaleza".

"El Presidente fue claro en cuanto a sus expresiones, que fueron interpretadas de una forma; él en realidad expresó su voluntad de diálogo para resolver el problema, no para aplicar medidas", subrayó el ministro.