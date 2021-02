9 de Julio apuntó al regreso de Barbero, pero no se dio Deportes 10 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO PRETENDIDO. Maxi Barbero, un buen entrenador que seguramente no pasará mucho tiempo sin dirigir. TOMAS FEDERICO

La contratación del entrenador que ocupe el lugar de Gustavo Giorgi es lo que más urge a la dirigencia de 9 de Julio. En tal sentido, hubo gestiones avanzadas con Maximiliano Barbero, pero finalmente no se llegó a un acuerdo.

En la víspera tanto los dirigentes del fútbol juliense como el Coordinador Marcelo Werlen continuaron dialogando con quien dirigiera a Brown de San Vicente hasta el año pasado, pero por diversos motivos no se producirá el segundo ciclo del oriundo de Aurelia en la entidad rojiblanca, donde lograra muy buenos resultados en su primera etapa.

Por el momento no había un plan B en el León en materia de DT, por lo que desde anoche se está consensuando para ir en busca de otro candidato. Lo que parece claro, por el momento, es que Werlen continuará abocado a las tareas de coordinación.



FEDERICO A UNION

Mientras se aguarda por la designación del director técnico para la temporada de Liga Rafaelina, 9 de Julio sigue culminando el vínculo con futbolistas que integraron el plantel en el torneo Regional Amateur.

En la víspera se confirmó que el volante Tomás Federico jugará en Unión de Sunchales el torneo Federal A. En este mismo torneo estará, cabe recordar, el marcador de punta Osvaldo Arroyo pero con la camiseta de Sp. Belgrano de San Francisco.



ROJO Y BAIER A UNION

Además, el Bicho Verde sunchalense se perfila para conformar un buen plantel con la continuidad de Adrián Tosetto como entrenador. En la víspera se confirmó que estará regresando al Club el volante Matías Rojo, luego de su paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Por la noche también se informó que se sumará Gianfranco Baier. Es un volante de juego que llega desde Belgrano de Córdoba. Tiene 21 años y nació en Monte Buey.

El Federal A tiene fecha tentativa de comienzo para el 21 o 28 de marzo, con formato a definir en los próximos días.

La incógnita máxima pasa por saber en qué forma se jugará la competencia que tendría, hasta el momento, 32 equipos (28 que ya estaban -ver abajo- más los 4 ascensos del Torneo Regional aun por definir).

Al igual que sucedió con este último torneo, los lineamientos generales obedecerán y serán muy similares a lo que resuelva la categoría superior, es decir, la Primera Nacional. De ésta no se conocen confirmaciones aún, pero si se trabaja sobre el tema y es por eso que desde el Consejo Federal siguen atentos las novedades.