Acuerdo de palabra entre Atlético y Tigre por el pase de Lucas Blondel Deportes 10 de febrero de 2021 Redacción Por Todo viene encaminado y el futuro del defensor parece estar en Victoria. Entre hoy y mañana se podría concretar su salida de la Crema. Hay un defensor central con negociaciones avanzadas para llegar. ¿Un equipo cordobés viene por Luna?

Atlético de Rafaela y Tigre tienen negociaciones entabladas por Lucas Blondel. Desde los clubes reconocen los contactos y en las próximas horas se podría rubricar la transferencia.

Por lo pronto, el marcador de punta derecho espera que desde el ‘Matador’ haya novedades en relación al contrato que lo vincularía a su nuevo club.

En la jornada de ayer la ‘Crema’ cumplió con su segundo día de trabajos y Blondel lo hizo de manera diferenciada, sin presentar molestias físicas.

De concretarse la salida de Blondel, sería la tercera baja que tendría Walter Otta sumándose a las partidas de Stéfano Brundo y Rodrigo Castro.



¿SE ACERCA EL PRIMERO?

En las próximas horas se podría confirmar el primer arribo a Atlético de Rafaela. Se trata del defensor central Cristian González, de reciente paso por Deportivo Madryn, en el torneo Federal A. El marcador central de 31 años fue dirigido por Otta en su paso por Villa Dálmine, también jugó en Morón, Unión de Mar del Plta, All Boys, Defensores de Belgrano y Atlético Venezuela.



¿TALLERES VIENE POR LUNA?

Alex Luna es la joya que tiene Atlético de Rafaela. El pasado mes de octubre firmó su primer contrato profesional con apenas 16 años y al poco tiempo debutó en la primera de la Crema. Desde entonces, y si bien no ha tenido demasiados minutos en cancha, apareció en el radar de varios clubes, del país y del exterior.

En el pasado mercado de pases, y en este no será la excepción, su nombre empieza a figurar por diferentes lugares.

Ahora, medios cordobeses, afirman que Talleres vendría por el juvenil albiceleste. El presidente de la T, Andrés Fassi, se encuentra en europa y según afirman, trabajando en la posibilidad de sumar dos o tres refuerzos más a su equipo. En dicho informe se especifica que el máximo referente del fútbol del elenco cordobés se comunicará en las próximas horas con los dirigentes de Atlético para gestionar la llegada de Luna, delantero, media punta, que tiene el elenco rafaelino. Junto al rafaelino, otra de los futbolistas con proyección apuntados es Gonzalo Alassia, también de 16 años. El libro de pases vence el jueves 18 de febrero.