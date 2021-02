The Selector Pro: Encuentro Cultural Información General 10 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (Télam). - El The Selector PRO, el programa del British Council que acerca a la industria de la música del Reino Unido con la de Latinoamérica, se realizará el 24 y 25 de febrero en forma virtual y contará con la participación de reconocidos representantes y disertantes de la industria musical.

El British Council en alianza con la Asociación de Música Independiente del Reino Unido (AIM), Niceto Club (Argentina), Biche (Colombia) y Fundación Nuevas Bandas (Venezuela), anuncia la segunda edición en formato virtual de The Selector PRO, el programa del British Council que acerca a los profesionales de la música independiente del Reino Unido y Latinoamérica, impulsando así el intercambio cultural y la colaboración.

Luego de una exitosa primera versión online en Argentina, este nuevo evento es producido de manera conjunta entre Reino Unido, Argentina, Colombia y Venezuela. La inscripción al evento público es libre y gratuita y se encuentra disponible en el enlace: selector-pro.com.

La conferencia incluye una agenda de conversaciones, paneles y presentaciones de artistas destinadas al público en general, y además se seleccionará a 45 profesionales para que participen de sesiones de discusión y networking, las cuales sentarán las bases para nuevos vínculos de trabajo a nivel internacional.

Los temas de los paneles serán, entre otros: streaming en vivo, maximización de ingresos de la música online, estrategias creativas y trucos de marketing digital, cambio climático, colaboración internacional entre el Reino Unido y Latinoamérica; y formas en que la música puede ser motor del cambio social.

Los disertantes confirmados incluyen representantes de compañías tales como Árbol Naranja / Discos de la Piña; Beggars Group; IE Music; Believe LATAM; Orion Music Hub; AWAL; Ninja Tune; Biche; CTRL Music; Good Energy PR & Black Music Coalition; y la Asociación de Música Independiente del Reino Unido (AIM).

The Selector PRO conecta a los profesionales de la música independiente de todo el mundo con sus pares del Reino Unido, a fin de brindar formación, intercambiar historias y debatir los temas más salientes de la industria musical contemporánea. A la fecha, The Selector PRO ha tenido lugar en Rusia, India, Azerbaiyán, Turquía, Ucrania, Armenia y Georgia. Su nombre está inspirado en el programa de radio del British Council "The Selector". Conducido en el Reino Unido por Jamz Supernova, "The Selector" difunde la nueva música británica, se transmite en más de 35 países, y es escuchado por cuatro millones de oyentes semanales.