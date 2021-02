Cine y diversidad gratuitos online desde el 2 de marzo Información General 10 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (TELAM). - La edición décimo primera del Festival Internacional de Cortometrajes sobre Diversidad Cine versátil tendrá lugar del 2 al 6 de marzo en formato online y con acceso gratuito.

El encuentro presentará nueve cortos de ficción que podrán verse en la plataforma cineversatil.com, además de tener cinco muestras paralelas y cuatro retrospectivas.

Los títulos de la selección internacional son: "Revolvo" (Alemania, 2019), "Antinopia" (España, 2020), "In den Binsen" (Alemania, 2020), "La amante" (Puerto Rico, 2019), "No es coma" (España, 2019) y "Catramina" (Argentina, 2020).

Por su parte, la sección nacional ofrece tres títulos: "Karaoke" (Buenos Aires, 2020), "Paralelos" (Buenos Aires, 2019) y "Río" (Córdoba, 2020).

A su vez, la inauguración contará con la presentación del corto "Hands and Wings", del surcoreano Sungbin Byun y el cierre estará en manos de corto erótico "Cruising", del venezolano Valentino R. Sandoli.