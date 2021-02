Corral: "La presencialidad debe ser la regla este año"

José Corral, el dirigente del radicalismo en Juntos por el Cambio, aseguró que "este año la presencialidad en la escuela debe ser la regla, y la virtualidad una excepción. Pero para eso es necesario planificar: ya no se puede decir que la pandemia nos sorprendió. Ha transcurrido más de un año con escuelas cerradas", remarcó en declaraciones efectuadas frente al Centro Cívico en la ciudad de Santa Fe, donde se desarrolló una jornada de Aulas Abiertas, modalidad que se replicó en diferentes puntos de la provincia y del país para defender la reapertura de las escuelas y el retorno de las clases presenciales.

"Es una manifestación de apoyo a la educación, una movilización a favor del derecho de niñas y niños a la escuela, y es un respaldo a los maestros también. Nosotros como oposición queremos colaborar", aseguró, y recordó que "el 9 de octubre, cuando todavía le quedaban tres meses al 2020, le propusimos a la ministra (de Educación provincial, Adriana) Cantero trabajar para planificar el 2021 con presencialidad". E insistió en que "hace falta claridad y planificar más para que los docentes, las familias y los chicos tengan certezas".

En esa línea, José Corral enfatizó que "planificar significa prever incluso la posibilidad de una nueva ola de contagios, pero ya con el criterio de que la escuela será lo último que se cerrará y lo primero que se abrirá, no como ocurrió hasta acá, ya que la escuela fue lo primero en cerrar y todavía no abrió sus puertas. Para eso hay que trabajar aún para la eventualidad de que tengamos en el año una nueva ola de COVID", apuntó.

En la ciudad de Santa Fe, la clase pública estuvo a cargo del periodista y profesor Rogelio Alaniz, y contó con la participación de dirigentes, referentes sociales y familias en general.

En la provincia también hubo encuentros similares en el Monumento a la Bandera en Rosario; en la Plaza Central de Reconquista; en la Plaza San Martín de San Jorge; en el Parque 12 de Octubre de Firmat; en la Plaza General San Martín de San Lorenzo; en la Plaza Pizzurno de Rafaela (ver página 7); en la Plaza de los Mástiles en Casilda y en la explanada de la Escuela Normal en San Justo.

En declaraciones a la prensa, José Corral remarcó que "los maestros necesitan también acompañamiento: primero, la más pronta vacunación posible. Si bien hay evidencia de que las escuelas no son un factor de contagio relevante si se tienen en cuenta los cuidados, los maestros deben estar como prioridad en la planificación de la vacunación luego del personal de Salud".

Señaló que "además hay que apoyar a los docentes en los temas pedagógicos y de enseñanza. Es necesario primero saber en qué estado se encuentran los alumnos respecto de los aprendizajes que hubo durante el año pasado, y esto no puede ser una responsabilidad exclusiva del docente, sino que tiene que ser un asunto institucional de la provincia y del sistema educativo".

Finalmente, el dirigente del radicalismo y referente de Juntos por el Cambio en Santa Fe enfatizó que "especialmente en la escuela secundaria, donde tenemos muchos docentes taxis (que dan clases en diferentes escuelas) es necesaria una planificación de los horarios y actividades para que puedan prestar su servicio adecuadamente y con todas las responsabilidades que tienen".