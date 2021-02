FESTRAM quiere discutir la Ley de la Paritaria Municipal Locales 10 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Plenario de Secretarios Generales reunido el pasado 4 del corriente, dispuso un paro de 48 horas con movilizaciones si no son convocados a corto plazo para discutir la política salarial del año 2021.

La decisión del Gobierno Provincial de reconocer la vigencia de la Ley de la Paritaria Municipal (Ley 9.996) -que tras un "exhorto" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sirvió de argumento al Poder Ejecutivo para comunicar un anteproyecto de ley tendiente a desarmar la Paritaria vigente por Ley y consecuentemente desmembrar el Estatuto de Estabilidad y Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas- fue bien recibida por el gremio, que se encuentra en Estado de Alerta y Movilización.

La comunicación formal de la convocatoria a los Intendentes y Presidentes de Comunas para elegir representantes y el compromiso de no enviar el anteproyecto de ley a la Legislatura, bajó la tensión de la representación sindical, pero no así la situación del deterioro de los salarios, que tras conocerse el dato del valor de la canasta básica, dejó a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector público municipal debajo de la línea de pobreza.

La reunión de las autoridades de los Gobiernos locales determinará la conformación de la Comisión Paritaria y el cumplimiento de las exigencias que la Ley (ratificada por la Corte Suprema Provincial) le impone al Gobierno de la Provincia.

El resultado de este encuentro dependerá exclusivamente de la voluntad de los Intendentes y Presidentes Comunales, que serán responsables de iniciar la discusión salarial a la mayor brevedad y permitirá determinar responsabilidades políticas para el funcionamiento de la Paritaria, que naturalmente pesará sobre los Municipios de primera categoría como Santa Fe y Rosario, de los que depende en gran parte el inicio de estas discusiones.

Mañana, el Plenario de Secretarios Generales evaluará las decisiones adoptadas en la reunión de Intendentes y la convocatoria a paritaria, para determinar si posterga o pone fecha al paro de 48 horas y movilización, ya resuelto por ese cuerpo en la sesión anterior.