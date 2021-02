Es alta la demanda de alquileres en la ciudad Locales 10 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Gobierno nacional decidió extender hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos. La medida, tomada en los primeros meses de la pandemia y que vencía el 31 de enero, comprende a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

La nueva resolución establece también la extensión de los contratos de locación cuyos vencimientos hayan operado desde el 20 de marzo pasado en adelante. De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiese debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

Al ser analizado el escenario local, Luis Gaggiotti, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, manifestó: "La demanda sigue siendo todavía bastante intensa y persistente, hubo un escalón en el inicio de la pandemia, en los primeros seis meses del año pasado. No hay que olvidar que tuvimos un cambio de la ley de alquileres que se dio en agosto del 2020 simultáneamente con el congelamiento, donde el período de los contratos se extendió de 2 a 3 años; hubo algunos pequeños ajustes que debieron hacerse entre inquilinos y propietarios para mediar de alguna manera lo más ecuánime posible y que las partes se pudieran poner de acuerdo, que fue un trabajo muy importante de los corredores inmobiliarios para llegar a un consenso y tratar de que los alquileres tampoco queden tan atrasados; siempre dándole la oportunidad al inquilino de adecuarse a los nuevos valores y si había alguna diferencia poder pagarlo en cuotas con una prolongación del período".

Gaggiotti explicó que el congelamiento de alquileres vence el 31 de marzo, se viene una nueva instancia y a medida que van venciendo los contratos se van adecuando los valores a la nueva inflación. La actualización de los contratos de alquileres de viviendas, a partir de la nueva ley, será de acuerdo a un índice combinado que va a publicar el gobierno recién en agosto de este año, donde es el promedio anual de aumento del índice del consumidor y del aumento en los sueldos de empleados públicos. Respecto a los contratos comerciales, el ajuste es de común acuerdo entre las partes".

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, hizo referencia a la oferta actual dentro del mercado inmobiliario y comparó lo ocurrido entre 2019 y 2020: "Podemos decir que una vez que se pudieron ajustar los alquileres, se normalizó el panorama, porque en el período previo a la nueva ley de alquileres algunos propietarios retiraron del alquiler la propiedad por temor a un congelamiento más prolongado o a que las circunstancias que son normalmente impuestas por el Estado cambien y esto no es bueno porque modifica los intereses entre inquilinos y propietarios; por suerte hoy se está normalizando".