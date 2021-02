Pidieron la vuelta a clases durante un acto que se realizó en Barrio Pizzurno Locales 10 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La vuelta de las clases presenciales es un reclamo que se viralizó en los últimos tiempos a lo largo y ancho del país, con tantas ideas y vueltas que no resulta sencillo poder enumerarlas.

Se esgrimieron razones sanitarias y en ese sentido debe aceptarse que a raíz de la pandemia es un argumento que bien puede ser aceptado y entendible.

Pero también se politizó demasiado un tema que debe ser considerado, sin duda, como esencial, pero además impostergable a esa altura de las circunstancias.

Luego de haberse perdido en gran medida el anterior ciclo lectivo, donde las aulas permanecieron cerradas y los únicos contactos entre los maestros y los alumnos se dieron a través de diferentes plataformas, a las que muchos, por cuestiones relacionadas con la conectividad, no pudieron acceder.

Ayer, en la plaza del Barrio Pizzurno de esta ciudad, se desarrolló un acto, en un lugar que se transformó en una improvisada sala de estudios, aprovechando el playón existente, que fue ocupado por diferentes comodidades para que los asistentes puedan expresar sus sensaciones durante el encuentro, que fue convocado por Padres Organizados por la Educación.

Mediante la distribución de un comunicado, se expuso el malestar de una parte de los docentes contra las políticas educativas aplicadas por el Gobierno de la Provincia.

Sobre el particular, dejaron en claro que no en todas las poblaciones es similar el panorama, a raíz de una lógica diferencia que existe en las cantidades de las personas que las habitan, señalando en ese sentido que "en determinados establecimientos, de localidades pequeñas, se puede volver sin ningún inconveniente".

También se reconoció que en ciudades más densamente pobladas, como la nuestra, se deberán tomar mayores precauciones, pero siempre respetando los protocolos sanitarios, algo que no admite discusiones de ninguna naturaleza, así se trata de diferentes niveles educativos.

Los docentes señalaron que los más perjudicados son los estudiantes, que a partir de esta situación, además de no poder mantener un contacto fluido con quienes tienen la responsabilidad de educarlos, también se alejan, lógicamente, de manera no deseada, de sus propios compañeros.

En definitiva, lo que se pretende es regresar a las clases presenciales, porque se considera que no existe otra manera de poder recuperar el tiempo perdido que no sea asistiendo a las escuelas, porque la diferencia entre lo presencial y lo virtual ni siquiera resiste una comparación.