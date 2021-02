Avanza el cronograma electoral Nacionales 10 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Gobierno nacional avanzará hoy con la publicación de la licitación para el escrutinio provisorio, pero aclaró que esto "no implica posición alguna respecto al debate" que existe en torno a la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año.

Así lo anticiparon a la agencia NA fuentes de Casa Rosada, que precisaron que desde el Ejecutivo están "trabajando bajo el cronograma electoral vigente, pero esto no implica posición alguna respecto al debate y alternativas que se discuten".

En el marco de una serie de debates que surgen dentro del Frente de Todos y en una parte de la oposición sobre la realización o suspensión de las PASO, desde el Ejecutivo nacional indicaron que este miércoles se publicará "el pliego para licitar el escrutinio provisorio con aporte de partidos, la justicia e instituciones".

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), publicará el pliego de condiciones para licitar el recuento provisional de votos para las elecciones primarias (PASO) y generales de 2021.

"Este llamado está contemplado en el cronograma electoral y la ley vigente, que no implica posición alguna respecto al debate y alternativas que se discuten en torno a las PASO", reiteraron.

El Ejecutivo baraja "tres posibles escenarios" de cara a las PASO de este año, que actualmente se desarrollarían el segundo domingo de agosto y la elección general de los comicios legislativos serían el cuarto domingo de octubre.

El primer escenario plantea "postergar la fecha de las PASO para el último domingo de octubre y realizar la elección general en noviembre", lo que permitiría que "esté avanzada la campaña de vacunación y así tener recorrido un periodo de inmunización" de la sociedad.

En tanto, según supo NA, una segunda opción es "unificar un mismo día las PASO y la elección general", con el propósito de "movilizar a la sociedad un sólo domingo y así disminuir el riesgo de contagio".

Un posible tercer escenario es que "se suspendan por única vez las PASO", teniendo en cuenta que "será necesario tomar la decisión con el mayor consenso posible".

En esa línea, desde el Ejecutivo aclararon que "a principios de enero se había lanzado el anteproyecto abriendo un plazo de 10 días hábiles para recibir observaciones y sugerencias de los interesados, con el fin de transparentar el proceso del conteo provisorio".

"Se viene trabajando en el cumplimiento del cronograma electoral vigente, y las acciones que se desarrollan para cumplir con la ley, como esta licitación, no van en desmedro del debate político que debe llevar adelante el Congreso de la Nación, el único que puede modificar eventualmente el cronograma", resaltaron.