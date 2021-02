Fernández dijo que lo tildaron de "envenenador serial" Nacionales 10 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer a los opositores que lo tildaron de "envenenador serial" por adquirir la vacuna Sputnik V, pero ahora le piden "más veneno".

"Me llamaron envenenador serial y ahora me piden más veneno para los argentinos", resaltó Fernández durante una visita a Tucumán, en la que criticó a dirigentes de la oposición que apuntaron contra la campaña de vacunación oficial.

El presidente, en tanto, afirmó que la pandemia del coronavirus "cambió la agenda" del mundo, pero "la diferencia" es que en la Argentina fue "después de (el ex presidente Mauricio) Macri".

"Cuando empezó la pandemia nos cambió toda la agenda como al mundo entero, no a nosotros. Con la diferencia que al mundo entero no tuvo que encontrar la pandemia después de Macri y yo sí", resaltó Fernández durante un encuentro con industriales y representantes de sindicatos del NEA y NOA en la provincia de Tucumán.

En esa línea, el jefe de Estado destacó: "Aún así nosotros nunca nos apichonamos. Fuimos, pusimos el cuerpo, pusimos nuestro esfuerzo, hicimos frente a lo desconocido".

"Una pandemia es luchar contra un enemigo invisible que nunca se sabe bien por dónde ataca y nunca sabe hasta dónde lleva la ferocidad de cada ataque", manifestó.

Para Fernández, "la pandemia no es que nos afectó a nosotros, dio vuelta al mundo, y apareció otra urgencia en un escenario tan penoso como el escenario económico que habíamos recibido".

"El escenario penoso en este caso era el sistema sanitario argentino, que había sido abandonado absolutamente por los que gobernaron antes que nosotros. Hasta habían eliminado el ministerio de salud, habían dejado vencer vacunas en los galpones de la aduana", describió el Presidente.