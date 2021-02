El Presidente insistió en cuidar la mesa de los argentinos Nacionales 10 de febrero de 2021 Redacción Por El jefe de Estado pidió "unir los esfuerzos los que producen, los que trabajan y el Estado. Y darnos cuenta de que tenemos una sola tarea, que es hacer más tranquila la vida de los ciudadanos. Ese es el sentido central de la política".

FOTO NA ALBERTO FERNANDEZ. Durante la visita que realizó ayer a la provincia de Tucumán.

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández insistió ayer en la necesidad de "cuidar la mesa de los argentinos", al referirse al precio de los alimentos, y reclamó que el alza en las cotizaciones internacionales de los commodities "no se vuelvan en desmedro" de la gente.

"Que la Argentina crezca, que los precios internacionales mejoren, que la Argentina exporte, que todo esto que es glorioso y venturoso, no se nos vuelva en contra", pidió el jefe de Estado durante una visita a Tucumán.

Además, el Presidente afirmó que "la mejor Argentina es la que ampara, no la que ajusta", y consideró que "hay que prestarles menos atención a los profetas del odio" que impulsan un enfrentamiento entre el Gobierno y el campo, horas antes de la reunión que mantendrá con la Comisión de Enlace del agro.

"Cuando uno dice que tenemos que cuidar el precio de los alimentos que consumen los argentinos -la harina, el pan, la carne, la leche, los pollos, los cerdos, los huevos-, de lo que está hablando es de cuidar el bolsillo de la gente", enfatizó.

En ese marco, Fernández señaló: "Que el trigo suba, bienvenido sea. Que la soja suba, bienvenido sea, pero en el maíz, en el trigo y en la carne, por favor, tenemos que garantizar que estos precios internacionales, que nos alegra que crezcan y que nos favorece que exporten, no se vuelvan en desmedro de los argentinos".

Para el jefe de Estado, "cíclicamente la Argentina debate lo mismo", y se preguntó: "¿Cuándo va a ser el momento en que hayamos aprendido que no podemos repetir una y otra vez la misma experiencia?".

Al referirse al sector textil, subrayó: "Me encanta verlos crecer así, pero me preocupa que los precios de los productos textiles crezcan como crecen, porque es un problema que históricamente repetimos".

"Crece la producción, crece la demanda, aumentan los precios", se quejó el jefe de Estado, y apuntó: "Enseguida viene la salida mágica de los que todo lo saben, hasta que les toca gobernar. Dicen: ´Si suben los precios de los textiles, lo que tenemos que hacer es abrir la importación de textiles´".

Al respecto, Fernández argumentó: "Cuando abrimos la importación de los textiles, lo único que hacemos es mandar a la muerte a todas estas empresas. Tenemos que terminar con este dilema.