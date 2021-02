El Gobierno coincide con gremios en ganarle a la inflación este año

BUENOS AIRES, 10 (NA) - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó ayer que el "gran objetivo es que este año los salarios le ganen a la inflación", en línea con lo reclamado por distintos sectores sindicales.

"La idea es que este año los salarios le ganen a la inflación, y sostener las políticas de apoyo como Precios Cuidados y Precios Máximos", señaló Kulfas.

El funcionario ratificó la meta de inflación anual prevista en el Presupuesto Nacional, del 29%: "Es alcanzable", afirmó, a pesar de las advertencias lanzadas por analistas privados, que la proyectan por encima del 40%.

Kulfas señaló que "cuando hay grandes devaluaciones, el que pierde es el asalariado".

"Es bueno que suban los precios internacionales, por el problema de falta de dólares. Los momentos en los cuales pierde el asalariado es con devaluaciones. Recordemos las devaluaciones de Macri en 2018 y 2019, eso es terrible para el asalariado", advirtió el funcionario.

Con relación a la inflación, dijo "todos los años hay analistas y consultoras que se equivocan, con Macri decían que iba a ser baja y era altísima, con nosotros dicen que va a ser más alta de lo que finalmente será".

Además, Kulfas defendió la política aplicada sobre el sector agropecuario, al sostener que "el Gobierno de Macri bajó las retenciones y la inflación no cayó".

En cuanto a un acuerdo de precios y salarios, Kulfas indicó que la convocatoria a sindicalistas y empresarios busca avanzar en "mecanismos de coordinación, bajo los lineamientos planteados en el Presupuesto de este año".



LA POSICIÓN GREMIAL

Por su parte, el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, consideró que los salarios deberían aumentar este año "por lo menos 4 puntos por arriba de la pauta inflacionaria del 29%".

"Una mejora así sería absolutamente razonable", enfatizó el dirigente, para quien resulta necesario "recuperar lo que se viene perdiendo. Los asalariados perdieron 20 puntos de sus ingresos durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri".

Según Yasky, el año pasado "no se pudo recuperar nada de eso por la pandemia, pero cuando hablan de un techo para las paritarias hay que tener en cuenta que venimos de una situación muy despareja".

"Hay gremios que a pesar de la pandemia pudieron recuperar poder adquisitivo, como los bancarios, pero otros no", añadió el legislador oficialista, en declaraciones al programa "Ruleta Rusa", que conduce Nancy Pazos por FM Rock&Pop.

El gremialista resaltó también que "desde la CTA apoyamos retenciones y otro tipo de medidas que pueda disponer el Gobierno para poner límites a la remarcación de precios. No queremos trabajar para los formadores de precios".

"Hay que ponerle límites a los sectores poderosos, que se victimizan permanentemente. Es que para reactivar la economía, los salarios tienen que recuperarse", enfatizó.

Por otra parte, confirmó que la CTA participará este miércoles de una reunión que convocó el Gobierno para avanzar con un acuerdo de precios y salarios, en la que participarán alrededor de 20 dirigentes sindicales, en la Casa Rosada.

El Poder Ejecutivo mantendrá un encuentro similar con empresarios, esta misma semana o la próxima.



EL JUEVES CON

EMPRESARIOS

El Gobierno convocó a representantes del sector empresarial a un encuentro para el jueves con el fin de avanzar en un acuerdo de precios y salarios en medio de la aceleración inflacionaria. .

Este miércoles asistirán a la Casa Rosada los principales representantes del sector gremial para comenzar el diálogo, por lo que la administración de Alberto Fernández intentará en principio avanzar con su objetivo por etapas.

Fuentes del sector privado indicaron a la agencia NA que el encuentro para el jueves entre el Gobierno y los empresarios ya está confirmado.

En la cumbre participarán los actores más influyentes del sector privado, muchos de los cuales son considerados formadores de precios por el Gabinete Económico y el propio Presidente.

La intención de convocar a este tipo de encuentros se conoció la semana pasada luego de la reunión de Gabinete Económico, en la que además los funcionarios nacionales aclararon que no pondrán techo a las negociaciones salariales.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, había señalado que se llamaría tanto a los trabajadores como a los empresarios para compartir la "metodología de trabajo" del Gobierno.

En ese escenario, aseguró que se instará en esas oportunidades a "hacer un gran esfuerzo para converger las variables de precios, salarios y gastos" en torno a lo dispuesto en el Presupuesto 2021.

Tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacaron que el objetivo a alcanzar este año es que los salarios le ganen a la inflación, mientras la meta de inflación del 29 por ciento fue ratificada.