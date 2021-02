Moscardini no sigue en Honda Deportes 09 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Nicolás Moscardini comunicó que una vez finalizado el torneo del Súper TC2000 no continuará junto al equipo Honda en la temporada 2021.

“El balance junto al equipo es bueno, no me puedo quejar. Hacer un podio en mi primer año fue algo que no me esperaba y estar durante tantas clasificaciones adelante y peleando los primeros puestos me parece que es un logro muy grande”, le señaló Moscardini a Carburando en primer término.

Y luego agregó: “Después tuve carreras clasificatorias muy buenas donde venía para hacer podio y rompí goma. También me pasó como en la previa en Buenos Aires que estaba quinto y se me quedó el acelerador a fondo. Por ahí parcialmente hubo resultados que no cerré, pero que eran muy buenos”.

A su vez, Moscardini se mostró agradecido con el equipo Honda: “Estoy agradecido con el equipo por haberme dado la posibilidad de tener este primero año junto con ellos. También estoy muy agradecido con el Súper TC2000 porque todo el apoyo en este campeonato”.

Por último, el piloto platense señaló que no tiene confirmada su participación en la temporada 2021 pero hará todos los esfuerzos para poder estar presente.

Moscardini subió logró su primer podio esta temporada. Fue en la quinta fecha disputada en Buenos Aires cuando llegó tercero en la competencia final.