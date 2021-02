Hamilton y Mercedes oficializaron su acuerdo Deportes 09 de febrero de 2021 Redacción Por El inglés firmó luego de mucho suspenso y va por su octavo título de Fórmula Uno.

Mercedes anunció la continuidad del campeón Lewis Hamilton, al menos por un año, según se informó oficialmente. Así culminó la novela que mantuvo en vilo a la F.1 en las últimas semanas, aunque era más que previsible la continuidad del piloto británico en el team alemán.

Hamilton, que en 2020 logró su 7° título mundial e igualó el récord de Michael Schumacher, indicó: “Estoy encantado de afrontar la que será mi novena temporada con mis compañeros de Mercedes. Con este equipo hemos logrado cosas increíbles juntos; y queremos incrementar aún más nuestros éxitos, mejorando de forma continua; tanto dentro como fuera de los circuitos”.

El jefe de equipo de Mercedes, el austriaco Toto Wolff, también celebró el acuerdo de renovación. “Siempre estuvimos de acuerdo con Lewis en que continuaríamos juntos, pero el año tan inusual que tuvimos en 2020 trajo como consecuencia que costase algún tiempo culminar el proceso. El palmarés de Lewis se encuentra entre los mejores que el mundo del deporte haya visto jamás; y él es un embajador valioso para nuestra marca y para nuestros socios”.

A los 36 años, Hamilton se encargó de ser campeón por cuarta vez consecutiva con el equipo y superó la cantidad de victorias que logró Schumacher (91) al llegar a las 95 carreras ganadas antes de cerrar la temporada 2020, además de superarlo en cantidad de podios (165).

La Fórmula 1, producto de la pandemia por el Covid-19, no sufrirá modificaciones en 2021, como estaba previsto originalmente, por lo que Hamilton y Mercedes vuelven a ser candidatos en la temporada que contará con 23 fechas y que arrancará a fines de marzo en Bahrein.

En el comunicado de renovación con Mercedes, Hamilton anunció que lanzará un proyecto junto a su equipo para fomentar la diversidad en el futuro del automovilismo.

“Estoy convencido también de seguir el camino que iniciamos para hacer que el automovilismo sea más diverso para las futuras generaciones; y estoy agradecido de que Mercedes me haya mostrado todo su apoyo en este sentido. Estoy orgulloso de poder decir que estamos prolongando ese esfuerzo más allá de este año, al lanzar una fundación dedicada a la diversidad y la inclusión en el deporte. Me inspira todo lo que podemos construir juntos y ya no veo la hora de volver a los circuitos en marzo”, afirmó Hamilton.