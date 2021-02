Blondel, ¿se muda a Victoria? Deportes 09 de febrero de 2021 Redacción Por Un nuevo mercado de pases y un nuevo ‘interés’ de Tigre por Lucas Blondel. Los clubes negocian el pase del defensor y en las próximas horas se podría concretar.

Este parece ser el mercado de pases en el cual se concretará su salida de Atlético de Rafaela. En los últimos tiempos estuvo siempre en el radar de varios pero por H o por B las negociaciones no prosperaron. Ahora, por lo que llega desde Victoria y el reconocimiento que hubo por parte de la dirigencia albiceleste parece que se puede concretar.



Tigre volvió a la carga por Lucas Blondel y el defensor de la ‘Crema’ estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del ‘Matador’. “Estamos negociando”, reconoció un alto directivo de la institución de Alberdi. No más.



Medios partidarios de Tigre indican que la operación ya se habría realizado y que todo estaría acordado de palabra, lo que no se confirmó es si sería una venta o préstamo.



Por lo pronto, Blondel inició ayer con la pretemporada y Walter Otta junto a la dirigencia de la Crema ya piensan en las alternativas que podrían tener ante la salida del marcador de punta derecho que fue titular en las 9 fechas que jugó Atlético la temporada pasada.