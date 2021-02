En la mañana de ayer Atlético de Rafaela volvió a los entrenamientos, con el objetivo de dejar atrás la eliminación sufrida a las puertas de las finales de la Primera Nacional y pensando en el próximo torneo.



Fueron 29 jugadores los que se presentaron en el predio del Polideportivo del Autódromo, con el cuerpo técnico encabezado por Walter Otta, acompañado por Felix Benito (AC), Gonzalo Del Bono (AC), Guido Páez (PF) y Gabriel Dottori (EA).



La jornada comenzó a las 8.30, en el predio, donde tras una charla grupal y la presentación de algunos juveniles que por primera vez realizaran la pretemporada con la primera, comenzaron las tareas físicas.



Hasta aquí, se conoce que el torneo comenzaría la primera semana de marzo, por ende serán tres semanas intensas de trabajo de preparación, donde el cuerpo técnico buscará la mejor puesta a punto de sus jugadores. La idea es llevar a cabo uno o dos amistosos.



Con respecto a las altas, aún no se confirmó ninguna incorporación pero sabido es que se buscan dos defensores, dos mediocampistas y algún delantero. Todo quedará sujeto a posibles salidas, por venta o préstamos. Hasta aquí, Stéfano Brundo (Carlos Stein de Perú) y Rodrigo Castro (Sportivo Luqueño de Paraguay) fueron las únicas bajas que tuvo el plantel.



Sobre el certamen que se viene, aún sin confirmaciones oficiales desde AFA, el DT albiceleste, Walter Otta indicó en charla con el programa El Ascenso x 3: "A mi me gustaría un torneo largo siempre y cuando sea ida y vuelta. Hace mucho tiempo lo vengo esperando, porque el que ahí termina arriba es el mejor".



En relación a sus expectativas, en este nuevo comienzo, Otta señaló: "Se armó algo lindo, algo bueno. Tenemos la tranquilidad de que si mantenemos la base, y traemos algún refuerzo, se puede repetir".



Con respecto a los refuerzos que puedan llegar por Alberdi el DT manifestó: "El club necesita vender porque no está en su mejor momento económico. Después de eso podremos ver qué podemos traer". Y si bien se maneja una posible salida de Lucas Blondel (ver aparte), el que apareció en el radar de varios fue (es) Enzo Copetti. "Hoy no hay nada concreto por Enzo. Este año él encontró su lugar y explotó. Estamos esperando", indicó Otta, que luego añadió: "Hay muchos jugadores con posibilidad de venderlos, pero ojalá que no se vayan tantos".



Los que iniciaron la semana de pretemporada son:



Arqueros: Guillermo Sara, Nahuel Pezzini, Matías Tagliamonte y Pedro Bravo.



Defensores: Tomás Baroni, Lucas Blondel, Ángelo Martino, Lucas Samaniego, Fernando Piñero, Gastón Tellechea, Roque Ramírez, Francisco Díaz y Agustín Bravo.



Mediocampistas: Emiliano Romero, Facundo Soloa, Ayrton Portillo, Guillermo Funes, Franco Baudracco, Diego Meza, Luciano Pogonza, Alex Luna y Gonzalo Alassia.



Delanteros: Claudio Bieler, Enzo Copetti, Juan Cruz Esquivel, Germán Lesman, Gino Albertengo, Federico Ortíz y Darío Rostagno.