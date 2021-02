Nació Stellantis y celebró que es la automotriz líder de Argentina Automotores 09 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Stellantis se convirtió desde ayer en la empresa que más produce y más vende autos en la Argentina. Se trata del nuevo gigante internacional surgido de la fusión entre FCA (Fiat-Chrysler) y PSA (Peugeot-Citroën), integrado por 14 marcas y con dos plantas de producción de vehículos en nuestro país.

Así, ayer Stellantis celebró que en enero alcanzó un logro que era previsible: en enero patentó 13.698 vehículos y fabricó 7.072 autos, quedándose con una participación del 29% del mercado de ventas y del 29.1% en la industria.

Con estas cifras, Stellantis desplazó a los anteriores líderes del mercado argentino en ventas (Grupo VW) y producción (Toyota). Es un logro que una alianza integrada por marcas como Fiat y Peugeot no conseguía en nuestro país desde los tiempos de Sevel, la empresa automotriz de Franco y Mauricio Macri.

La compañía celebró este logro por medio de un comunicado de prensa, donde se destaca el desempeño de las fábricas de Ferreyra (Córdoba, ex FCA) y El Palomar (Buenos Aires, ex PSA), además de la performance en ventas de las marcas que Stellantis tiene en nuestro país: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Peugeot y Ram.

En ese texto, que se puede leer completo más abajo, también se destaca el liderazgo de la DS 7 Crossback en el segmento premium, del Fiat Cronos entre los autos de pasajeros, de la Ram entre las pick-ups full-size, de la Fiat Strada entre las pick-ups chicas y de la Peugeot Expert entre las vans medianas.

Lo más curioso del caso es que Stellantis ya es líder en nuestro mercado, pero aún no cuenta con un CEO (gerente general) local. El italiano Antonio Filosa (ex FCA) fue nombrado al frente de la región de América Latina, pero la empresa todavía no designó a su responsable para la Argentina.

En el organigrama de Stellantis figuran ex CEOs de automotrices locales como Thierry Koskas y otros que conocen bien a nuestro país, como Jean-Philippe Imparato, pero el puesto de máxima autoridad en la Argentina sigue con el cartel de “vacante”.

Una de las grandes incógnitas de Stellantis es qué ocurrirá con la figura de Cristiano Rattazzi, accionista de la nueva compañía e histórico presidente de Fiat/FCA en nuestro país.

El empresario brindó un adelanto de su futuro en esta nueva compañía en diciembre pasado: “Teniendo 73 años el año que viene, por lo menos, me va a encantar entrar a Stellantis. Después, será otra generación la que tendrá que llevarla adelante”



VENTAS DE

STELLANTIS

En su primer mes, Stellantis se posiciona como líder del mercado argentino.

La marca Fiat comenzó el año con una participación de mercado del 15,1%, colocando al Fiat Cronos como el vehículo más vendido en este primer mes del año, ratificando el liderazgo de los últimos meses del 2020.

El Fiat Cronos lideró en enero el ranking de patentamientos de vehículos con un total de 5.242 unidades. La participación del 11,1% de Cronos es la más alta que un modelo de Fiat haya alcanzado en los últimos 20 años. Durante enero se produjeron un total de 4.084 vehículos en la planta de Ferreyra, Córdoba.

Por otra parte, la marca Peugeot registró un total de 3.685 patentamientos durante el mes pasado, con una cuota de mercado del 7,8 por ciento.

El Peugeot 208, se posicionó como el líder del segmento B Hatch por segundo mes consecutivo, con un total de 2.259 unidades vendidas y es el segundo auto más vendido del país, demostrando una vez más el resultado de la fuerte apuesta realizada en la planta de El Palomar.

En cuanto a la marca Citroën, logró un total de 1.587 patentamientos el mes pasado, con una cuota del 3,4 por ciento, destacándose la aceptación del C4 Cactus con 742 unidades patentadas.

En tanto, la marca Jeep se posicionó con una participación del 2,4% con 1.124 vehículos patentados, destacándose el desempeño del Compass, líder del segmento C Suv, con 349 unidades vendidas y una participación de 42,9% del segmento.

Por su parte, la marca RAM tuvo una destacada performance superando las 80 unidades vendidas durante enero.

En cuanto a la marca DS, el DS 7 Crossback ocupó el primer lugar del podio de los autos Premium más vendidos del mercado argentino con un 12,4% de PDM y el DS 3 Crossback el cuarto lugar.



STELLANTIS, LÍDER

DEL SEGMENTO SUV

La performance de Renegade, Cactus y 2008 convirtieron al grupo en líder del segmento B Suv, al igual que el Compass en el segmento C Suv.

En el segmento SUV, Stellantis registró 2.533 unidades vendidas en enero, y la participación en el mercado fue del 25,7 por ciento.

En tanto, la Peugeot Expert lideró el segmento D-Van con un 19,7% de participación como así también la nueva Fiat Strada del segmento B-Pickup con 61,1% de participación en el total del segmento; al tiempo que Stellantis se posicionó como líder en el segmento Furgones livianos, con 869 unidades vendidas durante enero de Fiorino a Boxer, y una cuota del 40,6 por ciento.



ACERCA DE

STELLANTIS

Stellantis es uno de los principales fabricantes de automóviles y un proveedor de movilidad del mundo, guiado por una visión clara: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de movilidad distintivas, asequibles y fiables. Además de la rica herencia del Grupo y su amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas residen en su desempeño sostenible, su gran experiencia y el amplio talento de los empleados que trabajan en todo el mundo.

Stellantis aprovechará su amplio e icónico portafolio de marcas, que fue fundado por visionarios que infundieron a las marcas con pasión y un espíritu competitivo que habla tanto a los empleados como a los clientes.

Stellantis aspira a convertirse en el mejor, no el más grande, al tiempo que crea valor agregado para todos los interesados, así como para las comunidades en las que opera. (Fuente: Autoblog.com.ar)