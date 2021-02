Librería Paideia se reinventa Información General 09 de febrero de 2021 Por Fernando Algaba Leer mas ...

La librería rafaelina Paideia comenzó sus actividades en el año 1982. Uno de sus dueños, José “Bachi” Inwinkelried, un librero de amplia trayectoria, nos trae novedades en relación a cambios que se producirán en su comercio.

En primer lugar, la librería cambia de domicilio, pasando de su habitual lugar de calle San Martín 166, trasladándose ahora a un nuevo local en calle Dante Alighieri 68, donde ya está prácticamente todo instalado y ultimando los trámites de la habilitación, luego de trasladar sus 7000 libros.

“Hay una cuestión de reconvertir por esto de la pandemia, que ha modificado los hábitos culturales, psicológicos, comerciales. Entonces uno está viendo que el negocio del libro, que ya venía shockeado por las políticas de libre mercado, lo que hay que hacer es en parte trabajar electrónicamente, online, y en parte con los clientes fijos que uno tiene. A mí la pandemia me afectó porque la mayoría de los clientes que concurren a Paideia promedian los 50 años para arriba, con un perfil bibliófilo, y lo que pasa es que por la pandemia hoy esa gente no sale o sale muy poco. Además está la crisis económica”, dice el “Bachi”, quien se considera un librero de los de antes, artesanal y presencial, un oficio que se encuentra en vías de extinción, pese a la incorporación de las nuevas tecnologías de comunicación.

“El gran ganador de esta pandemia es lo electrónico, las plataformas online, las nuevas metodologías de trabajo, por eso hay una palabra que se está utilizando mucho ahora, y puede representar la nueva etapa de Paideia, que es reinventarse. A mi me gusta mucho una frase que dice que lo que no se comienza no muere nunca, recomienza siempre”, sintetiza el “Bachi” este nuevo proceso de la librería.

El nuevo espacio contará prácticamente con la misma cantidad de metros cuadrados que ya tenía pero con el aprovechamiento de un patio al aire libre donde se podrán realizar talleres literarios, y la posibilidad de establecer diálogos, presentaciones de libros, ferias, etc. “Son ideas que uno siempre tuvo dando vueltas y creo que en esta oportunidad si se amortigua un poco el impacto de la pandemia va a ser más factible”, explica el “Bachi”, quien tampoco descarta promover desde su librería, y discutirlo con otros colegas, la formación en el futuro de una Cámara del libro, ya que Rafaela nunca tuvo, y a partir de ahí organizar ferias del libro presenciales por ejemplo.

“Nosotros pensamos que el libro es un elemento central a partir del cual se pueden realizar múltiples actividades culturales, en un sentido de integración, de interacción, con la comunidad y distintas instituciones, y también con librerías. Hoy por la pandemia todo esto está ausente, porque todo se da en las redes sociales, y no es lo mismo lo presencial que el tratamiento online. Lo electrónico tiene una especificidad que impide muchas veces el diálogo”, reflexiona el “Bachi”.

Librería Paideia abrirá en breve las puertas de su nuevo local en calle Dante Alighieri, donde el “Bachi” seguirá ofreciendo toda su experiencia como librero y adecuándose a las nuevas circunstancias, con la esperanza de que la pandemia permita volver a esa presencialidad tan necesaria y humana.