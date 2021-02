Sensaciones y sentimientos Sociales 09 de febrero de 2021 Por Hugo Borgna Leer mas ...

TANIA// La cantante a la que está dedicada la columna.

LA CASI OLVIDADA TANIA

“Con Enrique nunca habíamos pensado en casarnos. No lo necesitábamos. Como decíamos con Enrique, “el pueblo ya nos ha casado”. Si Enrique ha sido una realidad de la que queda obra, nunca ha dejado incubar la leyenda”

Tania, nacida como Ana Luciano Divis en Toledo –España- en octubre de 1908, fue actriz y cantante de tango, realizando la mayor parte de su carrera en Argentina.

La inició con pocos años de vida, recorriendo diversas zonas de España. En 1924 integró un grupo de canto con el que actuó en Francia, Brasil, Uruguay y, finalmente, en Buenos Aires donde se radicó. Fue protagonista de obras de teatro en 1932 y 1935 (Wunder Bar y Winter Garden) y al mismo tiempo desarrolló una carrera cinematográfica en películas como “El pobre Pérez” en 1937; Cuatro corazones, en 1939 y “Caprichosa y millonaria” en 1940. Realizó giras a lo largo de Europa y América latina. Participó en la obra “Blum” en 1949 y 1951.

Tras la muerte de Discépolo (1951) el resto de sus actuaciones estuvo unida a la obra de él, incluso llegó a inaugurar un local al que llamó “Cambalache” en su honor. A partir de la década del 70 incursionó en teatro y televisión (se la recuerda en “Botica de tango”). En 1989 fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y, en 1993, recibió por el rey Juan Carlos I la orden de Isabel la Católica. Fue también designada Personalidad Emérita de la Cultura Argentina.

¿Cómo le fue en Buenos Aires?

Se presentó inicialmente en el Teatro Casino, como cantante de la orquesta de Roberto Firpo, y en 1927 en el local “Folies Bergere”: la apodaban “La gallega de Toledo”. Gardel hizo un elogioso comentario de ella a Razzano, incluyéndola como valor importante y decisivo para el tango.

Luego de su unión con Discépolo actuó en las principales emisoras argentinas, una fue Radio Prieto. En esa emisora compartió momentos con figuras emblemáticas del momento, como Rosita Quiroga, Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Tita Merello y Ada Falcón. La Falcón y ella fueron las que introdujeron la modalidad de la voz femenina en el tango, con prevalecencia hasta entonces del género masculino.

Sus primeras grabaciones fueron con Osvaldo Fresedo: “Sentencia” y “A la luz de un candil”.

¿Cómo se conoció con Enrique Santos Discépolo?

José Razzano frecuentaba el cabaret Folis Bergère. Escuchó allí la interpretación de Tania de “Esta noche me emborracho” -popularizada por Azucena Maizani-, y lo convenció para que fuera a escucharla. “Enrique me oyó cantar (…) y al día siguiente me mandó flores”, dice Tania en sus Memorias; lo definió en ese primer encuentro como “ligeramente tímido”, “Tuvo palabras de elogio y de galantería” (…) “su lenguaje era original y distinto”.

Tania y Discépolo comenzaron a frecuentarse en reuniones sociales. Para la puesta en escena de “La Perichona” (de los hermanos Discépolo), ella empeñó una de sus joyas para financiar parte de la obra. Al poco tiempo iniciaron la relación sentimental y fueron a vivir juntos.

Tania gozó y sufrió la popularidad a través del éxito de su compañero en la vida. Vivió en la no buscada contradicción de estar en la luz y en la oscuridad al mismo tiempo, sin la suerte de que el canto y la poesía rescatadora de una letra la rediman.

Una frase suya, con la misma filosofía triste de Discépolo, la resume dramáticamente. “Ser la viuda de una leyenda es tremendo. Es algo que comienza por halagar, más tarde envuelve, aprisiona, casi ahoga”. Pasado el tiempo, podríamos decirle que se le reconoce su luz propia.