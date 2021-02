Los ganadores del auténtico Bingo Región 09 de febrero de 2021 Redacción Por SAN VICENTE

SAN VICENTE. - En la víspera hemos publicado un listado de ganadores, obtenido en la página del club, pero que, en el momento que tomamos la información la página no estaba actualizada. Con esta entrega ofrecemos la información brindada por la Asociación Mutual y Social Club Atlético Brown, correspondiente al sorteo virtual realizado el pasado sábado.



RESULTADO DE LOS SORTEOS

Sorteo Nº 1 Contado Plan “A”:

Premio: 1 cabaña en dúplex en Santa Rosa de Calamuchita (Cba.) de un dormitorio, baño, cocina

comedor, cochera, Complejo Brown San Vicente VII, calle lote 13 manzana 101 del loteo Los Ciruelos, ruta

provincial 228, B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ160352 - Motor Nº B4DA405Q058828 - Dominio AD943AP - Color blanco glaciar

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA265553 - Motor Nº 509 - Dominio A121OZN

Ganador: Poletti, Rubén Rodolfo, 6.175.382, Beresiartu 715, Cañada de Gómez, Santa Fe.

Sorteo Nº 2:

Premio: 1 automóvil Suv Ford Ecosport S 1.5 Dragon 4x2 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº L8783284 - Motor Nº XZJAL8783284 - Dominio AE120Q - Color blanco oxford

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA265703 - Motor Nº 992 - Dominio A121OZO

Ganador: Gudiño, Héctor Daniel, 21.600.177, A. Castellanos 962, Rafaela, Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ160141 - Motor Nº B4DA405Q059533 - Dominio AD943AQ - Color rojo fuego

Ganador: Rubies, Rosa V., 12.911.485, J. P. Varela 3068, Capital Federal, Buenos Aires.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ160351 - Motor Nº A405Q059087 - Dominio AD943AR - Color blanco glaciar

Ganador: Volpato, Oscar Miguel, 11.206.992, Bolívar 341, Sunchales, Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.Chasis Nº LJ160087 - Motor Nº A405Q057569 - Dominio AD943AS - Color rojo fuego

Ganador: Claro, Maciel, 12.304.264, E. Perón 1961, Rafaela, Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ160165 - Motor Nº A405Q059026 - Dominio AD943AT - Color rojo fuego

Ganador: Derito, Hernán David, 22.209.992, 25 de Mayo 288, Arocena, Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ422154 - Motor Nº A405Q069857 - Dominio AE069AO - Color blanco glaciar

Ganador: Argañaraz, Rosana Paola, 36.365.816, Zona Rural, Aurelia, Santa Fe.

Sorteo Nº 3:

Primer premio: 1 automóvil Toyota Corolla XLI 1.8 CVT – nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº K0190007 - Motor Nº 2ZRM627679 - Dominio AE069AS - Color blanco perlado

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA265680 - Motor Nº 473 - Dominio A121OZU

Ganador: Villegas, Rubén Alejandro, 36.913.979, Bº Fropovi San Juan S/N, Villa Ana, Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.Chasis Nº LJ379383 - Motor Nº B4DA405Q0069960 - Dominio AE069AT - Color gris etoile

Ganador: Clemenz, Elba María, 2.407.342, San Martin 109, Villa San José, Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ379305 - Motor Nº A405Q069606 - Dominio AE069AU - Color ivoire

Ganador: Peres, Ana María, 10.636.080, Bgder. E. López 790, Rafaela, Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ379357 - Motor Nº A405Q069561 - Dominio AE069AV - Color rojo fuego

Ganador: Jaime, Néstor Fabián, 20.322.882, C. Gilli 2550, San Francisco, Córdoba.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ422150 - Motor Nº A405Q070366 - Dominio AE120SB - Color blanco glacial

Ganador: Sanchez, Gonzalo, 37.266.379 y Sanchez, María, 26.617.527, Zona Rural, Bella

Italia, Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ379508 - Motor Nº A405Q069569 - Dominio AE120SC - Color ivoire

Ganador: Quattrociocchi, Carmen B., 10.561.643, A. Chiaraviglio 42, Rafaela, Santa Fe.

Sorteo Nº 4:

Primer premio: 1 automóvil Fiat Cronos Drive 1.3 GSE – nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LU081145 - Motor Nº 552820597355895 - Dominio AD806PQ - Color blanco banchisa

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA265641 - Motor Nº 680 - Dominio A121OZV

Ganador: Gagliano, Gofredo Juan, 10.372.282, Pueyrredón 1364, Totoras, Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ421905 - Motor Nº B4DA405Q074986 - Dominio AE120TW - Color rojo fuego

Ganador: Ledesma, Mirta, 16.688.923, San Martín 539, Los Frentones, Chaco.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº LJ421895 - Motor Nº A405Q073954 - Dominio AE120TX - Color rojo fuego

Ganador: Romero, Abel Sixto, 29.490.538, Zona Suburbana S/N, Malabrigo, Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ422066 - Motor Nº A405Q075167 - Dominio AE120TY - Color rojo fuego

Ganador: Torres, Norberto Fabio y otro, 18.040.349, French y Beruti 165, Ceres, Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ419621 - Motor Nº A405Q075260 - Dominio AE120TZ - Color orange acre

Ganador: Furer, Santiago José, 17.027.957, Zona Rural, Villa San José, Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ422172 - Motor Nº A405Q074263 - Dominio AE176CD - Color orange acre

Ganador: Amadio, Pablo Rubén, 29.226.718, C. Gilli 1271, San Francisco, Córdoba.

Sorteo Nº 5:

Primer Premio: 1 automóvil Pick Up Ford Ranger XL 2.5 CD MT5 4x2 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ200542 - Motor Nº EV2S MJ200542 - Dominio AE311GL - Color blanco oxford

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA266502 - Motor Nº 993 - Dominio A121OZX

Ganador: Polak, Heraldo Gabriel, 32.835.198, Güemes 1491, Malabrigo, Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ422107 - Motor Nº A405Q074970 - Dominio AE176CE - Color rojo fuego

Ganador: Aragno, Clara Delcia y otro, 3.894.224, Bv. Sarmiento 603, Colonia Belgrano,

Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ420759 - Motor Nº A405Q074190 - Dominio AE176CF - Color rojo fuego

Ganador: Gudiño, Omar Judas, 13.911.483, P. Lencina 562, La Francia, Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ418316 - Motor Nº A405Q075313 - Dominio AE176CG - Color rojo fuego

Ganador: Frances, Georgina Eliana, 29.021.439, H. Irigoyen 1035, San Cristóbal, Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ418194 - Motor Nº A405Q07326 - Dominio AE176CH - Color rojo fuego

Ganador: Boasso, Leonor Lucia, 13.936.269 y Grosso, Graciela, 12.004.615, Dorrego 373,

El Trébol, Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ421841 - Motor Nº A405Q073978 - Dominio AE176CI - Color orange acre

Ganador: Felcaro, Cristian, 20.816.812, Av. Santa Fe 565, Pueblo Irigoyen, Santa Fe.

Sorteo Nº 6:

Primer premio: 1 automóvil Pick Up Fiat Toro Freedom 1.8 4x2 AT6 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LKC75825 - Motor Nº 552810023496857 - Dominio AD806PO - Color blanco ambiente

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA266511 - Motor Nº 030 - Dominio A121PAF

Ganador: Ramponi, María del Carmen, Belgrano S/N, Casalegno, Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ605353 - Motor Nº A405Q084689 - Dominio AE357HC - Color blanco glaciar

Ganador: Bender, Hugo Alberto, 16.861.301, 27 de Abril 1351, Pilar, Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ606282 - Motor Nº A405Q084310 - Dominio AE357HD - Color rojo fuego

Ganador: Buson, Marisa, 20.188.324, Lamadrid 2734, San Francisco, Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ606102 - Motor Nº A405Q085393 - Dominio AE357HE - Color blanco glaciar

Ganador: Ferreyra, Crispina Haydee, 2.388.950, San Lorenzo 1465, Totoras, Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ606279 - Motor Nº A405Q085311 - Dominio AE357HF - Color rojo fuego

Ganador: Farias, Gustavo Luis, 28.150.612, Las Heras 473, Barrancas, Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ606162 - Motor Nº A405Q083877 - Dominio AE357HG - Color rojo fuego

Ganador: Avelo, Daniela Joana, 34.618.773, J. de la Salle 4150, Santa Fe, Santa Fe.

Sorteo Nº 7:

Primer premio: 1 automóvil Suv Renault Captur Zen 2.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LJ078354 - Motor Nº F4RE412C174256 - Dominio AD943AM - Color gris etoile

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA266539 - Motor Nº 031 - Dominio A121PAG

Ganador: Segiaro, María Eva, 4.830.114, Las Heras 890, San Jorge, Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ606097 - Motor Nº A405Q084817 - Dominio AE357HI - Color blanco glaciar

Ganador: Pena, Sandra Patricia, 21.720.329, Corrientes 756, San Jorge, Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ606094 - Motor Nº A405Q085092 - Dominio AE357HJ - Color blanco glaciar

Ganador: Anesa, Melina Soledad, 28.375.147, Vieytes 430, Rafaela, Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ605214 - Motor Nº A405Q083943 - Dominio AE357HK - Color rojo fuego

Ganador: Lopez, Felix Alberto y otro, 16.645.747, Pte. Peron 2268, San Jorge, Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ606093 - Motor Nº A405Q084815 - Dominio AE357HL - Color blanco glaciar

Ganador: Alvarez, Verónica Natalí, 34.673.624, M. Oliber 2051, Rafaela, Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Zen 1.0 - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº MJ606095 - Motor Nº A405Q085412 - Dominio AE357HM - Color blanco glaciar

Ganador: Silva, Natalia Magdalena, 25.588.125, México 1294 Bis, Rosario, Santa Fe.

Sorteo Nº 8:

Premio: 1 automóvil Volkswagen The Beetle Design 1.4 T - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº JM720443 - Motor Nº CTH247772 - Dominio AD806PI - Color blanco puro

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA267023 - Motor Nº 650 - Dominio A121PAH

Ganador: Aimetta, Alejandro Eduardo, 31.566.898, Sarmiento 371, Bella Italia, Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 motocicleta Benelli TNT 300 cc.

Chasis Nº LB001462 - Motor Nº BJ265MN-A*78536092* - Dominio A121MHF - Color blanco

Ganador: Osella, Norma Nelly, 10.416.298, Moreno 1031, Sarmiento, Santa Fe.

Nº 2 – 1 motocicleta Benelli TNT 300 cc.

Chasis Nº LB001463 - Motor Nº BJ265MN-A*78536091* - Dominio A121MHG - Color blanco

Ganador: Czernec, Román, 6.018.857, Pje. Chiola 5486, Rosario, Santa Fe.

Nº 3 – 1 motocicleta Benelli TNT 300 cc.

Chasis Nº LB017039 - Motor Nº BJ265MN-A*78535691* - Dominio A121MHH - Color rojo

Ganador: De Toro, Marcia, 32.899.261, Jauretche 261, Rafaela, Santa Fe.

Nº 4 – 1 motocicleta Benelli TNT 300 cc.

Chasis Nº JB009292 - Motor Nº BJ265MN-A*78535726* - Dominio A121MHI - Color negro

Ganador: Gomez, Elida Elisa, 20.279.184, Gral. López 1550, Totoras, Santa Fe.

Nº 5 – 1 motocicleta Benelli TNT 300 cc.

Chasis Nº JB017056 - Motor Nº BJ265MN-A*78535946* - Dominio A121MHJ - Color negro

Ganador: Velazquez, Elena Ivana, 29.664.069, Catamarca S/N, Huanqueros, Santa Fe.

Sorteo Nº 9:

Primer premio: 1 automóvil SuV Honda WR-V EX 1.5 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KZ501930 - Motor Nº L15Z99501937 - Dominio AD806PG - Color lunar silver M

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA266518 - Motor Nº 062 - Dominio A121PAI

Ganador: Rodriguez, Mirna, 12.986.935, Yapeyú 1268, Romang, Santa Fe.

Sorteo Nº 10:

Primer premio: 1 automóvil Pick Up

Nissan Frontier CD S 2.3 D MT 4X2 - diesel c/aire acondicionado.

Chasis Nº LL062206 - Motor Nº YS23B266C040089 - Dominio AD806PA - Color blanco hielo

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA266516 - Motor Nº 037 - Dominio A121PAJ

Ganador: Beca, Marta Lidia, 10.926.811, Zona Urbana, Colonia Duran, Santa Fe.

Sorteo Nº 11:

Primer premio: 1 automóvil Pick Up Duster Oroch Dynamique 4X2 1.6 MT 5 – nafta c/aire

acondicionado. Chasis Nº LJ031024 - Motor Nº K4M2842Q241033 - Dominio AD943AH - Color verde

esmeralda

Más 1 Casilla Rodante Termal Rodante DLR 4500 PREMIUM – para cuatro personas c/aire

acondicionado. Chasis N° IPN 80

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA267098 - Motor Nº 606 - Dominio A121PAW

Ganador: Sarniotti, Vanesa Evangelina, 33.748.103, L. N. Alem 1051, San Francisco, Córdoba.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Ford KA S 1.5 L - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº L8373075 - Motor Nº XZKCL8373075 - Dominio AD887HO - Color blanco oxford

Más 1 lancha TOP 520 San Jose equipada con motor Yamaha 40 hp XWS, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AS33-35457-12-03 20 – Serie 1259 - Motor Nº 66TK-1227119 - Dominio SAFE E/T

Ganador: Vogt, Lucas Emanuel, 37.831.100, Estrada 894, Esperanza, Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Ford KA S 1.5 L - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº L8372570 - Motor Nº XZKCL8372570 - Dominio AD887HP - Color gris magnetic

Más 1 lancha TOP 520 San Jose equipada con motor Yamaha 40 hp XWS, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AS33-35457-12-06 19 – Serie 1186 - Motor Nº 66TK-1227122 - Dominio SAFE E/T

Ganador: Giosepetti, Dora, 10.057.654, San Isidro 322, San Fabián, Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Ford KA S 1.5 L - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº L8387645 - Motor Nº XZKCL8387645 - Dominio AE311GM - Color negro ebony

Más 1 lancha TOP 520 San Jose equipada con motor Yamaha 40 hp XWS, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AS33-35457-12-06 19 – Serie 1177 - Motor Nº 66TK-1221811 - Dominio SAFE E/T

Ganador: Copes, Horacio Juan y otro, 20.699.355, Pte. Peron 1594, San Jorge, Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Ford KA S 1.5 L - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº L8387654 - Motor Nº XZKCL8387654 - Dominio AE311GN - Color negro ebony

Más 1 lancha TOP 520 San Jose equipada con motor Yamaha 40 hp XWS, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AS33-35457-12-06 20 – Serie 1305 - Motor Nº 66TK-1249766 - Dominio SAFE E/T

Ganador: Novarese, Vanesa Soledad, 26.477.077, 25 de Mayo 351, Pueblo Casas, Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Ford KA S 1.5 L - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº L8387644 - Motor Nº XZKCL8387644 - Dominio AE311GO - Color NEGRO EVONY

Más 1 lancha TOP 520 San Jose equipada con motor Yamaha 40 hp XWS, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AS33-35457-12-06 20 – Serie 1311 - Motor Nº 66TK-1249765 - Dominio SAFE E/T

Ganador: Toloza, Sergio Celso, 11.183.303, Calle 23 Nº 306, Las Parejas, Santa Fe.

Sorteo Nº 12:

Primer premio: 1 automóvil Suv Jeep Renegade Sport 1.8 L MT 5 4x2 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº LK277049 - Motor Nº 3522565 - Dominio AD806OZ - Color blanco

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA267090 - Motor Nº 615- Dominio A121PAX

Ganador: Zamora, Estela María, 13.316.692, Chacabuco 1155, Gálvez, Santa Fe.

Sorteo Nº 13:

Primer premio: 1 automóvil Mini Countryman Cooper 1.5 AT – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº J3F90667 - Motor Nº 37025373B38A15A - Dominio AD887HM - Color midnight black M

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA266297 - Motor Nº 483 - Dominio A121PAY

Ganador: Aguirre, David Israel, 33.722.631, E. Oliber 1681, Rafaela, Santa Fe.

Sorteo Nº 14:

Premio: 1 automóvil Pick Up Toyota Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T – diesel c/aire acondicionado.

Chasis Nº K4004533 - Motor Nº 2GD-G077459 - Dominio AE069AP - Color negro

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA266414 - Motor Nº 307 - Dominio A121PXB

Ganador: Martin, Emanuel Jesús, 37.773.751, Liniers 542, San Vicente, Santa Fe.

Sorteo Nº 15:

Premio: 1 camión Ford Nuevo Cargo 1729/370 MT – diesel c/aire acondicionado.

Chasis Nº KBL78506 - Motor Nº 36627075 - Dominio AE357GP - Color blanco oxford

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA266341 - Motor Nº 476 - Dominio A121PXC

Ganador: Goette Shirli Luz, 32.898.922 y Goette Jesica Estella, 32059941, J. J. Paso 1345,

Rafaela, Santa Fe.

Sorteo Nº 16:

Premio: 1 cabaña en dúplex en Santa Rosa de Calamuchita (Cba.) de un dormitorio, baño, cocina

comedor, cochera, Complejo Brown San Vicente VII, calle lote 13 manzana 101 del loteo Los Ciruelos, ruta

provincial 228, B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 motocicleta Corven Energy 110 BY. Chasis Nº LA266339 - Motor Nº 463 - Dominio A121PXD

Ganador: Alvarez Amalia, 18.512.758 y Funes, Rubén, 16.041.770, Mitre 2292, San Jorge, Santa

Fe.