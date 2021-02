La producción industrial santafesina cayó 10,1% en diciembre y 8,8% en el 2020 Locales 09 de febrero de 2021 Redacción Por Así lo sostiene el informe de Actualidad Industrial de FISFE. En diciembre, el retroceso se explica en gran medida por el conflicto gremial que paralizó los puertos petroleros del sur provincial.

Como era previsible, la producción industrial en la Provincia de Santa Fe cerró un 2020 para el olvido principalmente por la crisis económica derivada de la sanitaria, que forzó a distintos sectores a paralizar o reducir sus actividades a partir de abril último. Así, en un contexto de pandemia por coronavirus, el año pasado finalizó con una disminución de la producción industrial de 8,8% en relación al año anterior, marcando el tercer cierre negativo consecutivo. Así lo refleja el informe de actualidad difundido por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), entidad a la que está asociado el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

El reporte señala que la producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en diciembre de 2020 un contracción de 10,1% interanual. "Este resultado se fundamenta en el conflicto gremial manifestado durante la mayor parte de ese mes afectando severamente el nivel de actividad en el complejo oleaginoso (-76,5% interanual) de alta gravitación en nuestra provincia", remarca el documento que lleva la firma del presidente de la entidad, Víctor Sarmiento, y el secretario General, Walter Andreozzi. "Sin considerar esa particular situación sectorial la producción industrial en Santa Fe hubiese continuado el sendero de recuperación exhibido en septiembre y noviembre", aclara.

Entre los sectores que en diciembre de 2020 impulsaron favorablemente la producción manufacturera en Santa Fe se destacan: carne porcina, productos lácteos, otros productos alimenticios, pinturas, detergentes y jabones, productos de caucho y plástico, minerales no metálico, industria siderúrgica, maquinaria agropecuaria, otros productos de metal y servicios de trabajo de metales, aparatos de uso doméstico, equipos y aparatos eléctricos, remolques, autopartes y motocicletas.

Asimismo, el informe resalta que en diciembre de 2020 el 60% de las ramas industriales en Santa Fe presentó una dinámica interanual positiva, situación similar a la registrada en los meses de septiembre y noviembre, indicando cierta consolidación de la fase de recuperación.

De cara a 2021 las perspectivas para la producción industrial en Santa Fe son "moderadamente alentadoras a partir de la recomposición de la demanda de bienes de consumo y de inversión, de las exportaciones de sectores afectados especialmente por la pandemia y por razones especiales, el financiamiento, la obra privada y pública, y la moderación de los costos de producción".

FISFE subraya que el nuevo esquema de menores derechos de exportación implementado recientemente por el gobierno nacional, que incluye a más de 3.600 bienes industriales, alienta la industrialización y la mayor agregación de valor con impacto positivo en Santa Fe, considerada como la primera provincia argentina exportadora de manufacturas de origen agropecuario y tercera exportadora de manufacturas de origen industrial. Para más de un millar de posiciones arancelarias correspondientes a insumos elaborados el derecho de exportación se redujo a 3%, mientras que otros 54 bienes finales pasaron a tener una alícuota de 0%, aclara.

Al igual que para el conjunto de la producción industrial, más de veinte sectores fabriles presentes en Santa Fe enfrentaron menor nivel de producción en los últimos tres años. Productos textiles, calzado y sus partes, maquinaria de uso especial, vehículos automotores y otros equipos de transporte se destacaron por acusar caídas de actividad en los últimos cuatro años detalle el estudio elaborado por el equipo de Esteban Moine, director Ejecutivo de FISFE.



SECTORES

El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe enfrentó en diciembre de 2020 una severa e inédita contracción de 76,5% interanual, situación asociada a la paralización de las actividades por un paro gremial durante tres semanas. Las 550 mil toneladas de soja industrializadas en diciembre de 2020 representaron el menor volumen de los últimos 20 años. La producción sectorial finalizó 2020 exhibiendo una disminución de 13,5% en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja registró en 2020 una baja de 11,9% respecto a 2019.

En doce meses la industrialización de porotos de soja en nuestra provincia alcanzó a 31,6 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 6,3 millones de toneladas. Ambos registros de producción se ubicaron entre los menores de los últimos seis años.

En tanto, el valor y volumen de las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en 2020 una caída de 11,6% y 17,4% interanual respectivamente.

Por su parte, la faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en enero de 2021 una caída de 16,7% interanual. Durante el año 2020 la industria frigorífica santafesina procesó algo más de 2,4 millones de cabezas representando una baja de 3,2% en relación al año anterior. El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó en once meses de 2020 una baja de 23% (514 millones de dólares) y de 12,6% en volumen (122,7 mil toneladas) en relación al mismo período del año anterior. Las ventas externas de carne refrigerada presentaron en el período enero-noviembre de 2020 una contracción de 8,4% en valor (150 millones de dólares) y un volumen semejante al año anterior (18,9 mil toneladas).

Impulsada por el mayor consumo interno y la exportación, en nuestra provincia al cierre de 2020 la faena de algo más de 1,3 millón de cabezas de ganado porcino registró una expansión de 6,9% en relación al año anterior. Santa Fe es la segunda provincia argentina de mayor faena porcina generando el 19% del total nacional.

Por quinto mes consecutivo, en diciembre de 2020, el complejo metalúrgico en la provincia de Santa Fe registró mayor nivel de actividad en relación al mismo período del año anterior. La industria de la maquinara agrícola, aparatos de uso doméstico, remolques y autopartes impulsaron la actividad. Dos terceras partes de las ramas presentó resultados positivos situación que refleja la paulatina recuperación de la industria respecto a lo verificado entre marzo y agosto cuando la mayor parte mostraba bajas de producción. Sin embargo, por tercer año consecutivo en 2020 la producción metalúrgica se contrajo, en este caso 2,3% frente a 2019 (-14,9% en 2018 y -18,5% en 2019).

En la industria metalúrgica en diciembre se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-4,5%); productos metálicos p/uso estructural (-26,3%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+5,6%); maquinaria de uso general (+5,9%); maquinaria agropecuaria (+81,7%); otra maquinaria de uso especial (-12,2%); aparatos de uso doméstico (+58,2%); equipos y aparatos eléctricos (+31,7%); autopartes (+16%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+37,1%) y motocicletas (+125,1%).

La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó en noviembre de 2020 se ubicó en 49,9%, un nivel superior al registro observado en el mismo mes de 2019 (42,3%).

Por último, el reporte de FISFE señala que en diciembre de 2020 el nivel de producción de la industria automotriz continuó mostrando ciertas mejoras mensuales. Claramente impactada por la pandemia covid-19, al cierre de 2020 la actividad sectorial registró en la provincia de Santa Fe una caída de -53,4% interanual.