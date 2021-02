El comercio rafaelino, entre las expectativas y la incertidumbre Locales 09 de febrero de 2021 Redacción Por Si bien los números desde hace tiempo no son buenos para la actividad comercial, las acciones conjuntas que se vienen llevando a cabo entre el sector privado y el público están generando expectativas, aunque aún existe mucha incertidumbre por lo que depare este 2021.

FOTO ARCHIVO FLORENCIA MURIEL. Se refirió a la situación del sector comercial.

Con números que fueron muy malos en 2020 y con meses de inactividad en los comercios rafaelinos, que en un momento hacían ver un escenario muy adverso, el sector lejos de bajar los brazos se recreó, conservó en la mayoría de los casos las fuentes de trabajo y activó acciones en conjunto con el Estado local y provincial en busca de una reactivación.

La coordinadora de Paseo del Centro, Florencia Muriel, señaló que “lo primero que queremos resaltar es que tuvimos un fin de año positivo, en donde se vio movimiento, se reactivó todo un poquito. Creo que todo va de la mano con las fiestas en donde se observó un mejor ánimo y en donde sumó también el evento que pudimos hacer en conjunto con la Municipalidad. El comienzo de este 2021 está siendo bastante lento, hay mucha incertidumbre todavía porque sabemos que va a ser un año bastante difícil”.

“El año pasado muchos locales lograron subsistir y poder seguir adelante porque han recibido ayuda económica por parte del gobierno, pero este año ya no la van a tener y van a tener que tratarse de posicionarse solos. Uno quiere pensar siempre en positivo, pero la realidad es que va a ser difícil y es muy probable que no podamos igualar las ventas del año pasado a esta misma altura. Igualmente lo que vemos como un punto a favor, es que creo que ya aprendimos a convivir con lo que es el virus, tanto en el día a día como en lo económico. Consideramos que este año vamos a poder trabajar todo el año y no vamos a tener esos meses cerrados que fueron tan críticos en el 2020”, advirtió Muriel.



EVENTOS EN CONJUNTO

La coordinadora de Paseo del Centro, sostuvo que “siempre los eventos que hacemos en conjunto con el municipio y -eso lo resalto porque la verdad que hace unos años venimos trabajando bastante bien-, son positivos, suman y sobre todo te brindan una oferta como ciudadano, fundamentalmente para aquel que no puede viajar o qué decidió quedarse este verano en Rafaela; siempre está bueno esta articulación, poder sumar acciones como las que se hicieron con el Programa Verano, que ayudan al comercio de la ciudad”.



RESGUARDAR FUENTES

DE TRABAJO

Florencia Muriel al ser consultada por el cierre de locales comerciales, dijo que “respecto a los asociados a nuestra institución, sinceramente tenemos que rescatar que todos hicieron un esfuerzo muy grande para poder mantener sus puertas abiertas, (solo dos en plena pandemia cerraron) todo aquel que tiene empleados hizo el esfuerzo, pidió ayuda; insisto, sobre todo para poder mantener las fuentes de trabajo porque sabemos que muchas familias viven del comercio. Es difícil, pero uno trata de poner en la balanza las cosas buenas y las malas y darle para adelante. Creo que también los empleados supieron ver lo complicado que fue y también tuvieron más tolerancia; eso también ayuda porque hace que el empleador se sienta, no más tranquilo, pero sí sabiendo que tiene buenas personas trabajando”.