Clase abierta por el regreso a las aulas Locales 09 de febrero de 2021 Redacción Por ESTA TARDE EN PLAZA PIZZURNO

Juntos por el Cambio convocó para hoy a las 18 a una clase abierta en la Plaza Pizzurno donde docentes, padres y alumnos serán oradores del encuentro para promover la vuelta a la presencialidad en todas las escuelas. La puesta en escena incluirá la colocación de bancos y sillas para representar un aula, según anticiparon concejales rafaelinos de este espacio que se encuentran a cargo de la organización local.

La convocatoria forma parte de una movilización nacional que se replicará en decenas de ciudades del país en la que se solicita el regreso del funcionamiento de las aulas para el ciclo lectivo de este año. "Desde Juntos por el Cambio creemos que no se puede repetir la tragedia educativa de 2020 y que el futuro de toda una generación de jóvenes está en juego, por eso impulsaremos una jornada de clases abiertas para acompañar a los alumnos, docentes, madres y padres que piden que se retome modalidad presencial en todo el país en el ciclo lectivo 2021", consideran desde la oposición.

En las últimas semanas creció el reclamo de la sociedad civil, partidos políticos y espacios de padres que demandan a las autoridades de las provincias y de la Nación el regreso de las clases presenciales a partir de este año. En este sentido, tanto los gobiernos nacional como el de Santa Fe anunciaron su decisión de que maestros y alumnos se reencuentren en las escuelas, aunque aún queda por resolver negociaciones con los gremios.



¿Y LOS JARDINES DE INFANTES?

El sector de Jardines de Infantes y Maternales es uno de los más golpeados por la pandemia. A pesar de que hace dos meses reabrieron sus puertas al 50% de su capacidad, la incertidumbre sobre qué sucederá este año con el retorno a clases y la situación económica está presente. El pasado jueves se llevó a cabo una reunión de forma virtual de la cual participaron representantes de toda la provincia junto al diputado socialista Joaquín Blanco y el ex concejal de la ciudad de Santa Fe, Leonardo Simoniello.

Uno de los principales reclamos es que no saben todavía cómo van a iniciar su ciclo lectivo ya que nadie se comunicó con el sector. “Necesitamos que el Estado tome un rol protagónico en esta materia porque no sabemos si la ‘bimodalidad’ de una semana presencial y otra virtual que plantean para las escuelas, también incluye a los jardines de infantes y maternales”, expresó Blanco. “Falta diálogo y gestión por parte del Gobierno Provincial. Las representantes de los jardines nos han dicho que enviaron mails y pidieron comunicarse con alguien del Ministerio de Educación pero nadie les respondió. No pueden volver a dejarlos solos”, contó.

En la reunión, Blanco detalló la modificación realizada a propuesta de la Cámara de Diputados en el Código Fiscal de Santa Fe, a través de la cual los Jardines de Infantes y Maternales quedan exentos de pagar Ingresos Brutos, igualándolos con las demás instituciones educativas. “Es un primer paso para contemplar a estos espacios como fundamentales para el cuidado y la formación de niños y niñas, y no como un comercio ni lugares de guarda”, expresó el diputado.

Durante el encuentro, las representantes de los jardines pidieron ser incorporadas dentro del esquema de vacunación provincial ya que ellas también reciben a muchos niños y niñas todos los días. “Esto también las iguala con las demás docentes”, agregó el diputado. Otro de los pedidos fue que la ayuda provincial que reciben se mantenga hasta que la situación no se normalice.