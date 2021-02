Comenzó nueva entrega del refuerzo alimentario Locales 09 de febrero de 2021 Redacción Por Tiene lugar hasta el martes 23 de febrero, de 8:00 a 12:00, en Santos Vega 435. “Es uno de los ejes de la Secretaría de Desarrollo Humano, que busca asistir a aquellas familias vulnerables que lo requieren. Es por ello que continuamos con esta línea de trabajo”, indicó Villafañe.

FOTO PRENSA MUNICIPAL ASISTENCIA. El Municipio ayuda a las familias de sectores vulnerables.

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, lleva a cabo desde ayer una nueva entrega del refuerzo alimentario, que se extenderá hasta el 23 de febrero, siempre en el horario de 8:00 a 12:00, en Santos Vega 435. “Comenzamos este lunes con los documentos finalizados en cero. La jornada se realizó con total normalidad, solo se acercan las personas que realmente necesitan esta ayuda que realiza municipio que se compone de harina, leche, aceite, fideos, arroz, azúcar”, contó la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.

“La entrega del refuerzo es uno de los ejes de la Secretaría, que busca asistir a aquellas familias vulnerables que lo requieren. Es por ello que continuamos con esta línea de trabajo”, agregó.

Además, Villafañe, señaló que “es una decisión que ha tomado el intendente Luis Castellano el continuar destinando recursos económicos para la compra de alimentos para acompañar a las personas de la ciudad que lo requieren. Y así continuaremos trabajando”.

Por último, la Secretaria remarcó que “tenemos que decir gratamente que, durante el 2020 había aumentado la necesidad de esta ayuda y ahora vemos que mes a mes las familias se encuentran recuperando su situación laboral y su economía se va a estabilizando. Podemos ver que la demanda del refuerzo va disminuyendo”.



CRONOGRAMA

Teniendo en cuenta las recomendaciones de distanciamiento social, se tomará como referencia para la entrega, la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, el calendario será el siguiente: martes 9, lo percibirán los documentos terminados en 1; el miércoles 10, en 2; el jueves 11, en 3; el viernes 12, en 4. Se retomará el miércoles 17 y lo harán los finalizados en 5; el jueves 18, en 6; el viernes 19, en 7; el lunes 22, en 8 y el martes 23, en 9.

Es de gran importancia aclarar que solo se le realizará la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, exceptuando a las personas mayores de edad por ser de riesgo, con discapacidad y quienes se encuentran en aislamiento por ser caso positivo Covid-19 o por ser contacto estrecho. En todos los caso se deberá presentar un familiar con el DNI del beneficiario.

Recordemos que para poder acceder a este beneficio los requisitos son: no ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el comedor San Agustín (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).