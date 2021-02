Ejecutivo y Concejo buscan consensos para autorizar graduaciones y salones infantiles Locales 09 de febrero de 2021 Redacción Por Luego de un encuentro desarrollado ayer por la mañana entre el intendente Luis Castellano, funcionarios de su gabinete y concejales, se definieron los tres temas que se tratarán en la sesión extraordinaria que tendrá lugar mañana a las 9. Se habilitarán fiestas de graduaciones al aire libre y en burbujas.

FOTO J. BARRERA CONFERENCIA. El intendente Luis Castellano y el presidente del Concejo, Germán Bottero, explicaron los detalles de la reunión. ACUERDOS. En Intendencia, funcionarios y concejales en busca de coincidencias sobre dos proyectos que no admiten más demoras.

Sin margen para politizar el debate puesto que se busca dar respuestas a las demandas de egresados de escuelas secundarias que aspiran a tener su fiesta de graduación y a los salones de juegos infantiles que claman por volver a trabajar después de casi un año sin poder hacerlo, el intendente Luis Castellano, funcionarios de su gabinete y concejales se reunieron ayer para consensuar el texto de los proyectos que se tratarán -y se espera que se aprueben- en la sesión extraordinaria del cuerpo legislativo convocada para mañana a las 9:00.

Se descarta que en la sesión se aprobará la autorización para el funcionamiento de los salones de fiestas infantiles, que desde marzo del año pasado no volvieron a funcionar y atraviesan una situación crítica. Estos lugares deberán ajustarse al protocolo correspondiente, que indica una reducción del factor de ocupación, la higiene de los juegos que se utilicen y aspectos relacionados con medidas sanitarias.

Respecto a las fiestas de graduaciones, serán autorizadas en burbujas de hasta 200 personas, al aire libre, y con un máximo de tres burbujas, teniendo en cuenta para esta determinación, la capacidad de ocupación del salón del Centro de Educación Física N° 53 (CEF), que cuenta con la posibilidad de alojar hasta 2.000 personas, en caso de ser necesario. Asimismo, no está permitido el baile y resta definir el horario para su realización, aunque podría ser hasta las 4 o hasta las 6 de la mañana.

“La nocturnidad es uno de los sectores más castigados por la pandemia porque no han tenido actividad hasta ahora” expresó Castellano durante una conferencia de prensa que ofreció junto al presidente del Concejo, Germán Bottero, en el Salón Verde. En esa instancia, indicó que “hemos acordado con el Concejo que el proyecto para que los jóvenes que finalizaron sus estudios secundarios en 2020 puedan realizar los festejos por graduaciones sea votado”.

Haciendo referencia a algunas particularidades con respecto a las fiestas de egresados, Castellano explicó que “como también acordamos sobre finales del año pasado se prevé la ocupación de un tercio del salón, priorizando el evento al aire libre”. La cantidad de asistentes estará relacionada a la capacidad del salón. La decisión tomada por el intendente y los ediles apunta a burbujas de hasta 200 personas, al aire libre y con un máximo de 600 personas.

Vale aclarar que la normativa provincial no permite el desarrollo de baile entre los asistentes: “El problema es el aglomeramiento de chicos y chicas en la pista”, dijo y agregó que “estamos terminando de pulir el protocolo junto con los concejales porque lo que queremos es que los jóvenes puedan tener su fiesta de graduación y esto depende de todos”.

“Nos hemos animado a hacer cosas importantes con nuestro programa Verano Acá y no se produjeron inconvenientes así como todo lo que hemos autorizado con la aplicación de protocolos”, sostuvo el Intendente.



Por su parte, Bottero expresó: “Tenemos tres temas para la sesión, uno es la habilitación de los salones de juegos infantiles que es una de las pocas actividades que en Rafaela no han podido volver, ya llevan 11 meses sin trabajar y han quedado muy pocos salones lamentablemente ya que no han podido soportar todo este tiempo, quedan en realidad 3 en nuestra ciudad y vamos a estar habilitándolos, obviamente con el anexo de protocolo como todas las otras actividades , en donde en este caso estamos hablando de trabajar con niños pequeños”.

“El otro tema son las graduaciones que se habían pospuesto allá por diciembre, cuando naturalmente iba a ser el momento de las fiestas de egresados y se las pasó para febrero; estamos en febrero y van a ser habilitadas con particularidades, con protocolos, capacidades máximas, horario limitado. Solo permitiremos graduaciones y no otro tipo de fiestas, por lo menos por ahora, aclarando que esto también es una es una habilitación particular y puntual para que aquellas escuelas que todavía no lo han hecho y que decidan hacerlo; sabemos que hay algunas escuelas que han decidido no hacer su fiesta de graduación, pero para los que sí sigan con la voluntad de hacerla puedan llevarla adelante este mes”, indicó Bottero.



DÍA MUNDIAL DE LAS

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

El Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas se celebra cada 14 de febrero. Es una fecha creada con el objetivo de realizar una jornada mundial para la prevención temprana de esta enfermedad, donde los pacientes afectados puedan recibir el debido tratamiento y de esta manera poder garantizar una mejor calidad de vida.

Este será el tercer tema incluido en la sesión extraordinaria, con el objetivo de brindar un acompañamiento institucional, fomentando la realización de acciones de visibilización.

El presidente del Concejo, manifestó que “brindaremos un acompañamiento teniendo en cuenta que este 14 de febrero es el día de las cardiopatías congénitas y se aprovecha para recordar todo el tratamiento y toda la lucha de un montón de madres y familiares, que trabajan con estos temas y con una Ordenanza se va a estar apoyando este día”.