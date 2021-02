Creció el fondo que respalda jubilaciones

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que respalda las jubilaciones, aumentó 23,5% durante el 2020, en unos u$s 8.000 millones, informó la ANSeS.

Según el organismo, ese fondo ya alcanza una valuación de u$s 42.000 millones.

"Por primera vez en su historia el FGS creció a pesar de que la economía tuvo un año recesivo", indicó la ANSeS.

La recuperación se explica, entre otras medidas implementadas, por la conclusión exitosa del Gobierno sobre el canje de deuda en dólares, que implicó una reducción del riesgo país y una mejora en el valor de títulos en cartera, explicaron desde el organismo.

Desde su creación en diciembre de 2008 hasta noviembre de 2015, la cartera del FGS se valorizó en dólares a una tasa del 12% anual, al pasar de u$s 30.000 millones a u$s 66.000 millones.

Según la ANSeS, entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019 "se desvalorizó a una tasa del 9% anual promedio, cayendo hasta los u$s 34.000 millones al cierre de la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Entre los factores que determinaron la caída del valor del FGS en la gestión anterior se encuentran -según la ANSeS- las "devaluaciones de la moneda local que terminaron afectando el valor de los activos y la falta de inversión en proyectos productivos que contribuyan a fomentar la economía real".

Además, se incrementó la exposición a títulos públicos por encima del límite del 50% previsto en la Ley 24.241 en el peor momento del mercado, indicó el organismo.

Posteriormente, por medio de la Ley 27.541 aprobada durante la actual gestión, en diciembre de 2019, se "sinceró" esta situación llevando el límite a 70% de forma transitoria hasta diciembre de 2023.