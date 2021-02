El apoyo de la CGT Nacionales 09 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La CGT apoyó el proyecto para que dejen de pagar el impuesto a las Ganancias empleados y jubilados que perciben hasta 150.000 pesos, y destacó que "beneficia a trabajadores de todo el país, que podrán evitar el impacto de tan injusto tributo".

"La CGT acompaña la iniciativa parlamentaria del bloque del Frente de Todos para establecer un nuevo piso que determina que menos trabajadores paguen tan injusto tributo", sostuvo la central obrera en un comunicado.

Destacó que "no solo beneficia a trabajadores de todo el país, sino que ayuda a potenciar el mercado interno porque los principales beneficiarios, trabajadores y jubilados, destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo".

"Esta Confederación siempre ha sostenido que el salario fijado en nuestros convenios colectivos de trabajo representa la base de recuperación mínima, esencial y parcial de subsistencia del trabajador en relación de dependencia por lo cual su naturaleza y esencialidad mínima no es la propia de una ganancia", indicó.

Y señaló que hacer un "sistema tributario más justo y progresivo no solo es necesario para evitar que los trabajadores paguen más impuesto a las ganancias que muchas empresas, sino porque atiende a la recuperación del ingreso y aumenta la capacidad de compra, que resulta fundamental para emprender la recuperación económica" del país.

El documento lleva la firma de sus dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, y del secretario de prensa, Jorge Sola, mientras también será acompañado por los doce diputados de origen sindical.

La CGT, a su vez, participará mañana de una reunión con el Gobierno para discutir un acuerdo de precios y salarios, además de pretender que las paritarias cierren dos o cuatro puntos por encima de la inflación anual proyectada en el Presupuesto Nacional de este año, que es del 29%.