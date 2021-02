El dólar blue cerró estable: $151 Nacionales 09 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El dólar blue comenzó la semana a $151, igual valor del viernes, y el denominado "solidario", que incluye una carga impositiva del 65%, superó los $154, en una jornada en la que el Banco Central embolsó unos u$s 100 millones, indicaron fuentes privadas.

El ingreso de divisas por parte de sectores exportadores y la calma que atraviesa el mercado cambiario permitieron al Banco Central adquirir divisas para fortalecer reservas, que siguen en niveles de U$S 39.200 millones porque el país debió afrontar vencimientos de deuda en los últimos días.

Durante la semana pasada, los ingresos por exportaciones de cereales y oleaginosas totalizaron u$s 482,2 millones, según información de las cámaras empresariales, en tanto que el Central logró acumular unos u$s 150 millones.