Agropecuarios: "El campo no es formador de precios"

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias salió al cruce de las declaraciones del presidente Alberto Fernández, al rechazar que los productores sean los "formadores de precios".

Luego de la advertencia oficial de subir las retenciones o aplicar cupos a las exportaciones, Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro manifestaron su "más absoluta consternación".

"Pocas veces en la historia democrática se vio a un Presidente dirigirse tan injustamente a millares de argentinos por el solo hecho de llevar a cabo una actividad lícita y noble, como es la producción de alimentos", expresaron las entidades en un comunicado.

La Mesa de Enlace pedirá en las próximas horas una audiencia con el jefe de Estado, según lo resuelto por los presidentes de la SRA, Daniel Pelegrina; CRA, Jorge Chemes; y de FAA, Carlos Achetoni; en una reunión efectuada ayer.

Actualmente las exportaciones de soja están gravadas en 33% y para subirlas se requiere el voto del Congreso; en tanto que el trigo y el maíz pagan 12% y podrían subirse hasta 15% por decreto.

En diciembre de 2019, el Congreso aprobó la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, instrumento que le permite incrementar las retenciones.

El aumento de retenciones o cupos de exportación son "dos medidas devastadoras para la producción", según los dirigentes.

"Parece mentira que debamos reiterar algo que ya expresamos en innumerables ocasiones y que las autoridades deberían saber y reconocer: los productores no somos formadores de precios", indicaron.

Agregaron que la actividad del sector "incide ínfimamente en el precio final de los alimentos. En su composición impactan muchísimo más los costos provenientes de otros eslabones de la cadena y, sobre todo, del Estado, a través de los impuestos y tributos".

La Comisión de Enlace sostiene que sería mucho más fácil "para el Gobierno eliminar o reducir esos impuestos -incluso en forma segmentada si lo quisiera- que fijar nuevas alícuotas o cupos a la exportación, tan necesaria por cierto para la generación de divisas y la creación de empleo".

Y advirtió que "de avanzar en este sentido errado, se desataría un nuevo conflicto con el campo".

"Estamos convencidos de que exacerbar el ánimo de los productores es un gran error, especialmente en un momento en que se requiere mayor producción para poder mantener abastecidos los mercados en época de pandemia, justamente a precios accesibles", sostuvo la Comisión.

Negaron que las entidades que representan no hayan formulado propuestas.

"Cuando el Presidente era aún candidato le acercamos un documento con 14 propuestas elaborado por esta Comisión, que le volvimos a acercar en ejercicio de su mandato", sin haber recibido una devolución, indicaron.

Consideraron que las causas de la suba de los alimentos no deberían buscarse en la producción ni en su estructura de costos.

En cambio, responsabilizaron al exceso de emisión monetaria y el enorme déficit fiscal, que "deteriora la capacidad de compra de los salarios".