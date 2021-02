Ben Hur espera el duelo clave por la clasificación Deportes 08 de febrero de 2021 Redacción Por El equipo rafaelino aún no tuvo acceso a la información de cuántos contagios tuvo finalmente Carcarañá

Ben Hur no tuvo descanso durante el fin de semana para continuar la preparación hacia el partido definitorio que tendrá el miércoles, como local ante Atlético Carcarañá, buscando la clasificación a la siguiente ronda del Regional Amateur. Dicho encuentro se disputará desde las 21 en el estadio "Néstor Zenklusen", recordando que fue reprogramado por el Consejo Federal debido a los casos positivos de Covid en el equipo del sur provincial.

El conjunto dirigido por Carlos Trullet, que necesita una victoria para avanzar ya que está a 3 puntos de su rival pero como empataron en la primera rueda sumaría más puntos en los duelos directos entre ambos, trabajó ayer en lo táctico y futbolístico. En principio, el equipo titular no tendría mayores variantes respecto del que derrotó a ADIUR de Rosario la semana pasada.

Por otra parte, la dirigencia del Lobo aún no tuvo acceso al detalle de cuántos contagios sufrió Carcarañá. Hasta el jueves había trascendido que eran dos y había dudas con contactos estrechos previo a los hisopados.



CLASIFICO PARANA

Como se preveía, Atlético Paraná fue el clasificado de la Zona 2 Entre Ríos en la Región Litoral Sur. Como local goleó a 4 a 0 a Malvinas de Federal en la última fecha y fue primero con 13 puntos y una diferencia de gol de +9 (13 a favor y 4 en contra). A Libertad de Concordia no le alcanzó su triunfo 3 a 2 sobre Sp. Urquiza de Paraná.

De tal manera, si Ben Hur logra el objetivo de clasificarse el miércoles, sabe que es prácticamente un hecho que la final de Región será en cancha del conjunto entrerriano. Ben Hur llega al duelo del miércoles con Cremería con +2 (8 y 6), es decir que debiera ganar por 7 goles para ser local.

Por otra parte, en la Región Litoral Norte la final será protagonizada por Deportivo Fontana de Chaco (local) y Deportivo Victoria de Curuzú Cuatiá, que en su grupo eliminó al histórico Guaraní Antonio Franco de Posadas. No obstante, aún el Consejo Federal no informó cuáles serán los cruces Inter-Regiones por los ascensos, lo cual debería hacerlo ya esta semana.

Las posibilidades de la Región Litoral Sur (es decir ganadores de las Zonas 1 y 2) serían enfrentarse con la Región Centro (como fue en 2019, la última edición) o la Litoral Norte.