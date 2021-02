La “Crema” vuelve a los trabajos con dos menos

Tras la frustración que sufrió Atlético de Rafaela en la última edición de la Primera Nacional, quedando a las puertas de la final por los dos ascensos que dio la categoría a la Liga Profesional, la Crema intentará desde este lunes dar vuelta la página y empezar de nuevo, otra vez.



Será en el regreso a los entrenamientos, de cara a la próxima temporada de la principal categoría de ascenso del país, que arrancaría la primera semana del mes de marzo.



La semana pasada se confirmó la continuidad de Walter Otta como entrenador junto a su cuerpo técnico, hasta fin de año. Sólo faltaba oficializar lo que prácticamente era un hecho. Ahora, la directiva albiceleste que encabeza Ricardo Castro se encuentra abocada a la búsqueda los refuerzos que llegarán por Alberdi.



En este regreso a las prácticas el plantel ya no contará con Stéfano Brundo ni Rodrigo Castro. Ambos se fueron al exterior. El defensor seguirá su carrera en el Carlos Stein de Perú, mientras que el mediocampista ofensivo lo hará en Sportivo Luqueño de Paraguay.



Por el momentos son las primeras bajas que tuvo Atlético y si bien los futbolistas que aparecen en la órbita de varios clubes son varios, aún no hubo ningún ofrecimiento oficial por ninguno.



Para dar inicio a los trabajos, tanto Fernando Piñero como Claudio Bieler, dos de los que habían llegado como refuerzos y dirán presente. En los próximos días se avanzará con las negociaciones con la dirigencia y si continúan o no. El Taca ya le manifestó a los dirigentes su deseo de continuar en Atlético, pero al goleador lo buscan de todos lados y lo económico podría ser un factor clave a la hora de su continuidad o no. ‘Me quiero quedar. Quiero jugar con este club en primera’, le dijo el propio Bieler a Castro en aquel vestuario luego de la eliminación con Platense.



En lo que respecta a los trabajos. Apenas unas semanas de vacaciones tras aquella semifinal en Rosario ante el Calamar y vuelta a empezar. Si el torneo arranca en marzo, serán tres semanas de trabajos duros, con la idea de poder llevar a cabo uno o dos amistosos.



Los que inician la semana de pretemporada son:



Arqueros: Guillermo Sara, Nahuel Pezzini, Matías Tagliamonte y Pedro Bravo.



Defensores: Tomás Baroni, Lucas Blondel, Ángelo Martino, Lucas Samaniego, Fernando Piñero, Gastón Tellechea, Roque Ramírez, Francisco Díaz y Agustín Bravo.



Mediocampistas: Emiliano Romero, Facundo Soloa, Ayrton Portillo, Guillermo Funes, Franco Baudracco, Diego Meza, Luciano Pogonza, Alex Luna y Gonzalo Alassia.



Delanteros: Claudio Bieler, Enzo Copetti, Juan Cruz Esquivel, Germán Lesman, Gino Albertengo, Federico Ortíz y Darío Rostagno.