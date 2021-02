Jaguares XV inicia los entrenamientos Deportes 08 de febrero de 2021 Redacción Por Este lunes, en Casa Pumas, el equipo argentino comienza con su preparación de cara a la Superliga Americana de Rugby. Entre los jugadores convocados: el rafaelino Mayco Vivas.

Jaguares XV será el equipo argentino en la Superliga Americana de Rugby, y este lunes comenzará la pretemporada en Ingeniero Maschwitz, donde se encuentra la Casa Puma, predio donde entrenan los equipos de la Unión Argentina de Rugby y en donde estará el rafaelino Mayco Vivas, que es uno de los 41 jugadores convocados por el entrenador Ignacio Fernández Lobbe.

La franquicia nacional competirá junto a representantes de Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay en el certamen continental que se disputará entre el 16 de marzo y el 15 de mayo, en dos sedes fijas a definir.

Juan de la Cruz Fernández Miranda y Julio García serán los entrenadores asistentes.

De aquel plantel que viajó a Sudáfrica y se coronó campeón de la First Division de la Currie Cup en agosto de 2019, hay 9 jugadores: Lautaro Bavaro, Teo Castiglioni, Juan Pablo Castro, Tomás Cubilla, Javier Díaz, Martín Elías, Francisco Gorrissen, Franco Molina y Agustín Segura.

Por su parte, hay ocho integrantes del plantel que ya se pusieron la camiseta de Los Pumas: Sebastián Cancelliere (14 caps), Javier Díaz (3 caps), Felipe Ezcurra (11 caps), Lautaro Bavaro (2 caps), Francisco Gorrissen (1 cap), Javier Ortega Desio (57 caps), Mayco Vivas (12 caps) y Juan Pablo Zeiss (7 caps).

Cabe aclarar que el promedio de edad del plantel es de 22,5 años, lo que implica mucha presencia de jugadores jóvenes que tendrán la oportunidad de dar sus primeros pasos en el rugby de alto rendimiento. Entre ellos, Juan Martín González (20) y Joaquín Oviedo (19), quienes fueron parte de la delegación que viajó a Australia para disputar el Tri Nations 2020 con Los Pumas.



FERNÁNDEZ LOBBE

"Estoy muy contento de haber extendido mi vínculo con la UAR, que me hayan confirmado a cargo del equipo de Jaguares XV y de poder seguir mi función de desarrollar y promover jugadores para Los Pumas. Más teniendo la posibilidad de poder hacerlo en Casa Pumas, que no tiene nada que envidiarle a ningún centro de alto rendimiento de afuera. La verdad que es espectacular. Por eso creo que los jugadores que van a estar en esta pretemporada tienen una oportunidad única de poder disfrutar de este gran predio".

Sobre esta nueva edición de la Superliga Americana de Rugby: "Pienso que la SLAR va a aportar mucho porque hay varios jugadores que tuvimos el año pasado en Argentina XV, que van a poder demostrar la calidad y clase de jugadores que son en las otras franquicias. Este torneo brinda esa oportunidad, de que más chicos del sistema puedan tener minutos y competir de igual a igual".

"Creemos que es importante ayudar a los otros equipos a seguir desarrollándose, hay cosas muy importantes en juego para algunos de los países con el tema de la clasificación al Mundial. Así que va a estar muy bueno que haya muchos jugadores argentinos y también entrenadores argentinos a cargo de las franquicias".

Respecto a los objetivos de Jaguares XV para este 2021: "El objetivo es seguir demostrando el camino a los jugadores de todo lo que les falta para llegar al más alto nivel que son Los Pumas. Obviamente soy muy competitivo y quiero llegar al 15 de mayo y ganar el torneo. Pero en el camino uno tiene que estar preparando jugadores, que algunos te llevan más tiempo y otros que, por la calidad que tienen, Mario (Ledesma) los toma. A cada rato es ir desarrollando y buscando jugadores para promoverlos a Los Pumas, que es lo más importante a nivel alto rendimiento".

"Debemos seguir buscando jugadores pensando en Los Pumas en el corto y largo plazo, para que puedan llegar al Mundial 2023", finalizó.