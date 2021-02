De terror: golpearon y le robaron a una familia Policiales 08 de febrero de 2021 Redacción Por OTRA VEZ LA ZONA RURAL DE COLONIA RAQUEL

Hace exactamente una semana, en la edición del 1 de febrero titulábamos desde estas páginas “Desvalijaron una casa y hay dos detenidos – En zona rural de Colonia Raquel”.

Cumplidos sólo 7 días el título vuelve a ser prácticamente el mismo: con saña y violencia otra familia fue ultrajada en su intimidad y despojada de sus bienes también en zona rural de la misma localidad ubicada 56 km al norte de Rafaela –sobre Ruta Provincial 80S, entre Humberto Primo y Tacural-.



GOLPE COMANDO

Tal cual publicó en la víspera el portal sunchalense Móvil Quique, los delincuentes ingresaron a la vivienda al estilo golpe comando: con el rostro completamente cubierto y guantes puestos, armas de fuego, golpes a mansalva y atando a todos los componentes del grupo familiar para luego llevarse varias armas de fuego –se cree que ese era el principal objetivo-, una camioneta, teléfonos celulares, y dinero en efectivo.

Los delincuentes eran dos y lograron lo que querían: alzarse con el importante botín dejando a la familia paralizada producto del miedo y la angustia. No era para menos, constantemente apuntaban con armas de fuego al dueño del hogar y a su esposa, exigiendo la entrega de los bienes en el acto.

Sin ser esto suficiente, comenzaron a golpearlos haciendo que todos se tiren al piso, los maniataron con alambre mientras seguían las exigencias a los gritos.



GRAN BOTIN

Presa del miedo, el dueño de casa finalmente eligió priorizar a su familia y allegados, por lo que les entregó a los delincuentes lo que buscaban: dos escopetas, una pistola semiautomática, tres carabinas, un rifle y un revólver. Todo un arsenal.

Al mismo tiempo depredaron la vivienda con todo detenimiento: no dejaron nada, se llevaron otros cuatro celulares, y una importante suma de dinero en efectivo, para finalmente huir del lugar sustrayendo una camioneta marca Toyota al ya anímicamente devastado dueño de casa.

Una vez que la banda delictiva –de esas que todos sospechamos no son de esta zona por su “modus operandi”- se retiró del lugar, las víctimas lograron comunicarse con la Policía para pedir auxilio; por lo que prestamente llegaron al lugar uniformados de todas las reparticiones cercanas: de Colonia Raquel, Humberto Primo, Sunchales y miembros de la Guardia Rural “Los Pumas”.

También acudió al lugar una ambulancia del servicio de emergencias SIES 107 para atender a las víctimas ya que una de ellas debió ser hospitalizada en Sunchales para estudios de mayor complejidad, lo cual habla a las claras de la violencia ejercida, que no era la menor.



HALLAZGO DE

LA CAMIONETA

Horas después de lo ocurrido, efectivos de la Comisaría N° 14 de Lehmann informaron haber hallado la camioneta robada en el campo de Raquel, en perjuicio de la familia víctima de estos hechos.

El personal policial de Lehmann, al tanto de la situación, se acercó a un campo de esa localidad, a pedido de su propietario, ya que el mismo manifestaba haber encontrado en el interior del establecimiento una camioneta marca Toyota modelo SW4, que no era suya y se correspondía con la de Raquel.

Cumplimentadas las directivas ordenadas por la fiscal Dra. Lorena Korakis, el rodado ya fue restituido a su propietario.



INVESTIGACION

Como corresponde procesalmente, la Policía actuante dio inmediato conocimiento de todo lo sucedido a la fiscal de turno Lorena Korakis, quién requirió el trabajo de Policía Científica en el lugar a los fines de hacer un estudio completo: huellas digitales, muestras de tejidos para estudios de ADN y cualquier otra evidencia del accionar de la violenta banda.

Asimismo trabajó en el lugar la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que de ahora en más será la encargada de la investigación de la mano de la fiscal Korakis, por lo cual levantaron testimonios de las víctimas y otras diligencias de su tarea específica.



BICICLETA

ROBADA

En otro hecho sin relación con los párrafos anteriores, en la esquina de calles Sarmiento y Alvear, una mujer de 32 años de edad resultó víctima del robo de su bicicleta SLP modelo 50 PRO, y poco después en la esquina de Bv. Lehmann y Chile se detuvo a CR, de 23 años y a BM, de 18.

Según publicó LA OPINION online, tras un forcejeo la víctima persiguió a los malvivientes junto a otra persona, hasta que los ladrones descartaron el rodado en cuestión. Tomó intervención personal de la Comisaria N° 1.