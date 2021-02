Sorteo con 88 premios cristalizó las ilusiones de los ganadores

SAN VICENTE. - En la noche del pasado sábado el Club Brown de esta localidad llevó a cabo el trigésimo quinto sorteo del Auténtico Bingo, sorteo que, contrariamente a lo que sucedía en años anteriores, en los que se congregaba una verdadera multitud ,la institución albiverde lo llevó a cabo de modo virtual, en virtud de la situación que estamos atravesando por la pandemia. Seguidamente reproducimos la información brindada por el club.

GANADORES 35ª EDICIÓN

Sorteo especial día de la madre

N° 55221 ( 2° en orden de sorteo)

Ganador: Ruy Alberto Bouvier – A. Castellanos 504 – Esperanza – Santa Fe

Vendedor: Rafael Gross – Esperanza – Santa Fe



LISTADO OFICIAL DE GANADORES

RESULTADO DE LOS SORTEOS

Sorteo Nº 1 Contado Plan “A”:

Premio: 1 cabaña en dúplex en Santa Rosa de Calamuchita (Cba,) de un dormitorio, baño, cocina

comedor, cochera, Complejo Brown San Vicente VI, calle 11 José Adam s/n (15 mtos. Ruta N° 228, Camino

a Yacanto), B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 automóvil Fiat MobI 1.0 8V Easy – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD071CG – Color Blanco Alaska

Más 1 motocicleta Motomel B110 cc. Chasis Nº 27844 – Motor Nº I027844 – Dominio A083CSI

Ganador: Viviani, Ana María – 12.483.503 – Zona Rural – Cañada de Gómez – Santa Fe.



Sorteo Nº 2:

Premio: 1 automóvil SUV Ford Ecosport S 1.5 L MT N 4×2 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PA – Color Cobre andino

Más 1 motocicleta Gilera Smash 110 cc.

Ganador: Cerutti, Dante A. – 12.637.554 – Costa Rica 1272 – Tostado – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AC894KR – Color negro perlado

Ganador: Raimondo, Lucas – 38.981.204 – B. Mitre 458 – Sunchales – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº 55012 – Dominio AC894KS – Color plata estelar

Ganador: Bergstrom, Igancio – 7.815.102 – Gral. E. Mosconi 1275 – Rio Gallego – Sta.Cruz.

Nº 3 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº 55983 – – Dominio AC894KT – Color negro perlado

Ganador: Heffner, Manuel H. – 22.299.697 – 12 de Octubre 964 – Villa Minetti – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº 91912 – Dominio AC894KU – Color blanco Oxford

Ganador: Cassan, Paola C. – 22.843.770 – N. Rottelli 300 – Rio Cuarto – Córdoba.

Nº 5 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC894KV – Color Blanco Oxford

Ganador: Cravero, Osvaldo – 13.504.746 – A. Brown 939 – Granadero Baigorria – Santa Fe.



Sorteo Nº 3:

Primer premio: 1 automóvil SUV Nissan Kicks Advance MT F2 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC989AB – Color Brillant silver

Más 1 motocicleta Motomel B110 cc. Chasis Nº 13029 –

Ganador: Garigliotti, Arturo A. – 22.266.998 – V. Sarsfield 825 – Freyre – Córdoba.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.- Dominio AC198RN – Color blanco glaciar

Ganador: Cosman, Betiana A. – 26.261.813 – R. Cabrera 531 – Arroyito – Córdoba.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC198RW – Color gris etoile

Ganador: Alessio, Carlos G. – 30.882.243 – América 622 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC198RX – Color Ivoire

Ganador: Espinosa, Diego D. – 38.721.912 – J. Newbery 2239 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC198RY – Color gris etoile

Ganador: Silva, Rosa del Carmen – 13.854.175 – R. Darío 561 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC198RZ – Color gris etoile

Ganador: Figueroa, Carlos J. M. – 5.860.120 – E. Zeballos 1049 – Paraná – Entre Ríos.



Sorteo Nº 4:

Primer premio: 1 automóvil SUV Chevrolet Tracker FWD LTZ 4×2 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302HC – Color red tint

Más 1 motocicleta Gilera Smash 110 cc. Chasis Nº 16061- Dominio A085LOF

Ganador: Martinez, Luis – 33.191.623 – 9 de Julio S/N – María Juana – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AC656PC – Color switchblade silver

Ganador: Ledesma, Diego O. – 30.014.879 – Lanin 219 – Villa María – Córdoba.

Nº 2 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PD – Color Global

Ganador: Giovanelli, Diego R. – 22.957.004 – 9 de Julio 410 – Sa Pereira – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PE – Color switchblade silver

Ganador: Artigas, Néstor A. – 36.814.183 – Faraudelo 581 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PF – Color red

Ganador: Gardiol, Sara R. – 10.058.142 – Zona Rural – López – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PG – Color summit white

Ganador: Bar, María de los Milagros – 33.077.349 – 28 de Agosto 1415 – San Agustín – Sta. Fe.



Sorteo Nº 5:

Primer Premio: 1 automóvil Honda Civic EX CVT – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC198RQ – Color Luna silver M

Más 1 motocicleta Motomel B110 cc. Chasis Nº 5110IB027903 – Motor Nº I027903 – Dominio A083CSK

Ganador: Olivero, Jorge O. – 11.784.420 – Lincoln 329 – Rafaela – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/3 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD187PJ – Color blanco

Ganador: Jaime, Fabiana – 22.800.758 – Rivadavia 6528 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/3 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD187PK – Color plata

Ganador: Preti, Evelin – 30.554.333 – Aguaribay 39 – San Vicente – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/3 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD187PL – Color rojo

Ganador: Pereyra, María Lorena – 28.943.537 – 1 de Mayo 850 – Esperanza – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/3 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD187PN – Color blanco

Ganador: Heffner, Miguel A. – 5.269.564 – Juan de Garay S/N – Tostado – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/3 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD187PS – Color blanco

Ganador: Villavicencio, Juan B. – 7.174.607 – A. Bernardín 831 – San Vicente- Santa Fe.



Sorteo Nº 6:

Primer premio: 1 automóvil SUV Chevrolet Captiva LS 2.4 M/3 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302HB – Color old blue

Más 1 motocicleta Gilera Smash 110 cc. Chasis Nº 17304- Dominio A085LOG

Ganador: Segovia, Griselda – 16.605.607 – Zona Urbana – Desvio Arigon – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PH – Color switchblade silver

Ganador: Beltramo, Juan José – 17.443.852 – H. Primo 1497 – La Toridilla – Córdoba.

Nº 2 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PI – Color summit white

Ganador: Varzi, José D. – 6.297.734 – H. Yrigoyen 357 – Ataliva – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PJ – Color switchblade silver

Ganador: Pianaroli, Hugo – 11.919.737 – Belgrano 375 – El Trébol – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PK – Color switchblade silver

Ganador: Avalle, Juan Manuel – 39.695.641 – Belgrano 1470 – San Cristóbal – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil ChevroleT Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PL – Color switchblade silver

Ganador: Vaccarini, Stella Maris – 12.922.876 – C. Pellegrini 1233 – Totoras – Santa Fe.



Sorteo Nº 7:

Primer premio: 1 automóvil Alfa Romeo Mito Progression 1.4 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AB942HO – Color nero etna

Más 1 motocicleta Motomel B110 cc. Chasis Nº 08548 – Motor Nº I008548 – Dominio A083CSL

Ganador: Werlen, Fernando G. – 17.719.137 – F. Bordabehere 339 – Rafaela – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GA – Color ivoire

Ganador: Soland, Alejandro – 31.384.695 – O. Lagos 438 – San Jorge – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GB – Color gris etoile

Ganador: Alvarez, Nicolás – 26.633.529 – R. S. Peña 1950 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GC – Color ivoire

Ganador: CONDE, Emanuel – 32.432.245 – Azcuénaga 354 – San Vicente – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GD – Color gris etoile

Ganador: Bertero, Ezequiel – 9 de Julio S/N – Ceres – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GE – Color ivoire

Ganador: Flessia, Daniel – 14.377.382 – Av. A. Podio 467 – Rafaela – Santa Fe.



Sorteo Nº 8:

Premio: 1 cabaña en dúplex en Santa Rosa de Calamuchita (Cba,) de un dormitorio, baño, cocina

comedor, cochera, Complejo Brown San Vicente VI, calle 11 José Adam s/n (15 mtos. Ruta N° 228, Camino

a Yacanto), B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 motocicleta Gilera Smash 110 cc.

Ganador: Chaparro, Laura M. – 4.895.603 – Güemes 674 – Villa Minetti – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZB – Color blanco Oxford

Ganador: Davies, Franco D. – 39.629.798 – Calle 5 Bis Nº 1188 – Las Parejas – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZC – Color blanco oxford

Ganador: Zbrun, Maximiliano – 35.251.005 – Av. 11 de Agosto 618 – Susana – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZE – Color blanco oxford

Ganador: Peludero, Julio – 28.854.728 – J. B. Alberdi 606 – Correa – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZF – Color blanco oxford

Ganador: Salva, Sonia M. – 10.597.918 – Pellegrini 2567 – Laguna Paiva – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZG – Color blanco oxford

Ganador: Gasser, Mabel G. – 16.536.918 – Lavalle 739 – Esperanza – Santa Fe.



Sorteo Nº 9:

Primer premio: 1 Mercedes Benz Vito 111 CDI V1 – diesel c/aire acondicionado

Dominio AC198RO – Color blanco artico

Más 1 motocicleta Motomel B110 cc. Chasis Nº 08535 – Motor Nº I008535 – Dominio A083CSM

Ganador: Manelli, Matías – 24.850.130 – López y Planes 74 – San Vicente – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid LIFE 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GF – Color ivoire

Ganador: Janeczek, Jimena – 27.461.944 – Maradona 2347 – Eperanza – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GL – Color gris etoile

Ganador: Borletto, Juan A. – 6.283.873 – J. Marti 123 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GN – Color ivoire

Ganador: Ruiz, Sandra P. – 23.319.686 – Mzna.79 Lote 6 B° P. Ameghino – Salta – Salta.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GP – Color gris etoile

Ganador: Carabajal, Manuel – 12.452.346 – Maipú 1518 – San Cristóbal – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GQ – Color ivoire

Ganador: Sanchez, Gonzalo – 37.266.379 – Zona Rural – Bella Italia – Santa Fe.



Sorteo Nº 10:

Primer premio: 1 automóvil SUV Jeep Renegade 1.8L SPORT MT – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC198RP – Color Pacific blue

Más 1 motocicleta Gilera Smash 110 cc. Chasis Nº 20792 – Motor Nº *H0083585* – Dominio A085LOJ

Ganador: Correjidor, Teodolinda – 14.843.409 – Callejon El Sablo 5834 – Santa Fe – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil FIAT MOBI 1.0 8V EASY – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº 47698 – Motor Nº 552738693260523 – Dominio AD071CH – Color blanco Alaska

Ganador: Funes, Carolina – 34.416.968 – Francia 40 – Bella Italia – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Fiat Mobi 1.0 8V Easy – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD071CI – Color rojo alpine

Ganador: Leguizamo, Cristian – 22.361.199 – Sgo. Del Estero 2374 – Santo Tome – Santa Fe

Nº 3 – 1 automóvil Fiat Mobi 1.0 8V Easy – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº 54786 – Motor Nº 552738693276746 – Dominio AD071CJ – Color sinza scandium

Ganador: Imhoff, Silvia – 23.092.625 y Bieler, Ariel – Soler 1263 – Esperanza – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Fiat MobI 1.0 8V Easy – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD071CK – Color blanco alaska

Ganador: Leterhos, Javier – 39.127.536 – Av. San Martín 1699 – Pilar – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Fiat Mobi 1.0 8V Easy – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD071CO – Color blanco Alaska

Ganador: Ibañez, Tamara – 31.741.418 – Tucumán S/N – Banderas – Santiago del Estero.



Sorteo Nº 11:

Primer premio: 1 pick-up Chevrolet S10 2.8TD 4×2 LS turbo diesel.

Dominio AC512QS – Color chilly red

Más 1 lancha Tecno Trakker Style 520 c/motor Yamaha 40 hp xwl, tráiler hierro IPN Full, Casco

Nº AP04-P03718/CC93-09/16-Nº2497 – Motor Nº ON247402- Dominio REY E/T

Más 1 motocicleta Motomel B110 cc. Chasis Nº 13034 – Motor Nº I013034 – Dominio A083CSN

Ganador: Toledo, María Milagros – 32.186.463 – J. M. Zuviria 2915 – Santa Fe – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PM – Color summit white

Más 1 lancha Tecno 445 equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full.

Casco Nº AP04-P03718/CC93-11-17- N°2514 – Motor Nº 66TK-1215603 – Dominio SAFE06601

Ganador: Alvarez, Raúl – 11.047.676 – Rio Negro 1393 – Monte Vera – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PN – Color summit white

Más 1 lancha Tecno 445 equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full.

Casco Nº AP04-P03718/CC93-12-17- N°2515 – Motor Nº 66TK-1215608 – Dominio SAFE06613

Ganador: Muñoz, Héctor M. – 14.221.117 – 9 de Julio 590 – La Carlota – Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PO – Color summit white

Más 1 lancha TECNO 445 equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full.

Casco Nº AP04-P03718/CC93-12-17- N°2517 – Motor Nº 66TK-1215609 – Dominio SAFE06614

Ganador: Moreno, Hugo – 6.163.809 – Buenos Aires 355 – Las Rosas – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PP – Color switchblade silver

Más 1 lancha Tecno 445 equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full.

Casco Nº AP04-P03718/CC93-12-17- N°2516 – Motor Nº 66TK-1215602 – Dominio SAFE06605

Ganador: Perez, Tomas – 14.613.428 – N. de San Luis 4738 – Villa Constitución – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Chevrolet Onix Joy 5p 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PQ – Color summit white

Más 1 lancha Tecno 445 equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full.

Casco Nº AP04-P03718/CC93-12-17- N°2518 – Motor Nº 66TK-1215606 – Dominio SAFE06600

Ganador: Franco, Carlos – 6.083.596 – Catamarca 278 – Gálvez – Santa Fe.



Sorteo Nº 12:

Primer premio: 1 automóvil Mini Cooper Pepper – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº 38379 – Motor Nº 29968B38A15A – Dominio AC061TI – Color electric blue ii metallic

Más 1 motocicleta Gilera Smash 110 cc. Chasis Nº 18336 – Dominio A085LOK

Ganador: FigueroA, Ivana – 26.617.503 – C. Pellegrini 1065 – Rafaela – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Volkswagen Take Up! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Dominio AD170GG – Color blanco cristal

Ganador: Vila, Nilda G. y otro – 5.846.366 – Gral. Lombardi 608 – Cañada Rica – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Volkswagen Take UP! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Dominio AD170GJ – Color blanco cristal

Ganador: Pomero, Luciano M. – 35.651.181 – M. Padilla 1776 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil VOlkswagen Take Up! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Dominio AD170GN – Color lagoon blue

Ganador: Talone, Juan Carlos – 6.299.352 – Laprida 147 – Cañada Rosquín – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Volkswagen Take Up! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Chasis Nº 06230 – Motor Nº CWR079177 – Dominio AD170GR – Color gris platino

Ganador: Elz, María Inés – 28.083.998 – H. Irigoyen 358 – Miramar – Córdoba.

Nº 5 – 1 automóvil Volkswagen Take Up! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Chasis Nº 06021 – Motor Nº CWR078914 – Dominio AD170GS – Color plata sirius

Ganador: Bono, Ariel – 24.844.043 – Entre Ríos 1360 – San Francisco – Córdoba.



Sorteo Nº 13:

Primer premio: 1 pick up Ford Ranger DC 4×2 XL 2.5L N – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656PB – Color blanco oxford

Más 1 motocicleta Motomel B110 cc. Chasis Nº 13016 – Dominio A083CSO

Ganador: Capelino, Miguel A. – 6.261.875 – M. de la Peña 48 – Sarmiento – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZH – Color blanco oxford

Ganador: Gonzalez, Daniel – 12.554.092 – D. Alighieri 2374 – San Francisco – Córdoba.

Nº 2 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZI – Color blanco oxford

Ganador: Gette, Juan, 18.479.161 y CeballoS, Miguel, 16.030.992-J.A. Roca 426 – Tostado – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZJ – Color blanco oxford

Ganador: Muratore, Francisco – 20.699.120 – Moreno 472 – San Francisco – Córdoba.

Nº 4 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZK – Color blanco oxford

Ganador: Ottogalli, Luciano M. – 34.503.820 – Catamarca 94 – Oliveros – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZL – Color blanco oxford

Ganador: Lisi, Gladis – 14.072.898 – Garay 509 – Fighiera – Santa Fe.



Sorteo Nº 14:

Premio: 1 automóvil BMW 118I – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC061TH – Color alpine white iii

Más 1 motocicleta Gilera Smash 110 cc. Chasis Nº 18250- Dominio A085LOL

Ganador: Flores, Juan Carlos – 8.048.768 – Gral. Paz 1874 – Funes – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GR – Color gris etoile

Ganador: Rios, Ivana S. – 29.845.890 – Alberdi 1870 – Sastre – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GS – Color gris etoile

Ganador: Trod, Ana Eugenia María – 14.455.455 – Moreno 2254 – Esperanza – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC302GT – Color ivoire

Ganador: BO, Rubén D. – 16.042.488 – Soler 996 – Esperanza – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656OF – Color blanco glaciar

Ganador: Cravero, Silvestre y Otro – 25.566.973 – San Martin 61 – Selva – Sgo. del Estero.

Nº 5 – 1 automóvil Renault Kwid Life 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC656OG – Color blanco glaciar

Ganador: Fernandez, Javier A. – 26.053.431 – C. Justo 884 – Calchaquí – Santa Fe.



Sorteo Nº 15:

Premio: 1 camión Ford Cargo 1723 4×2 – CD MT 43 – diesel c/aire acondicionado.

Dominio AC989AP – Color Blanco oxford

Más 1 motocicleta Motomel B110 cc. Chasis Nº 13025 – Motor Nº I013025 – Dominio A083CSP

Ganador: Clement Gaiotti, Ezequiel – 35.668.538 – H. Irigoyen 637 – Zenon Pereyra – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil ForD KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZM – Color blanco oxford

Ganador: Valenti, Gustavo – 12.125.160 – Mitre 540 – Salto Grande – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZN – Color blanco oxford

Ganador: Marabotto, José D. – 11.908.981 – Av. L. Oliva 365 – Plaza Clucellas – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZO – Color rojo

Ganador: Barrichi, Néstor F. – 33.171.730 – J. Lazarte 1445 – San Genaro – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZP – Color blanco oxford

Ganador: Fornasero, Roberto G. – 24.009.065 – Córdoba 934 – Sarmiento – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil Ford KA S 1.5L 16v – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AC988ZQ – Color blanco oxford

Ganador: Fraschina, Fabián – 20.144.964 – A. Illia 1272 – San Francisco – Córdoba.



Sorteo Nº 16:

Premio: 1 cabaña en dúplex en Santa Rosa de Calamuchita (Cba,) de un dormitorio, baño, cocina

comedor, cochera, Complejo Brown San Vicente VI, calle 11 José Adam s/n (15 mtos. Ruta N° 228, Camino

a Yacanto), B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 motocicleta Gilera Smash 110 cc. Chasis Nº 22279 – Dominio A085LOM

Ganador: Ricotti, Carola 27.566.292 – Necochea 1361 – Rafaela – Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Volkswagen Move UP! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Chasis Nº 58160 – Motor Nº CWR074689 – Dominio AD170GI – Color blanco candy

Ganador: Presidente, María E. – 4.738.299 – Primera Junta 1479 – Gálvez – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil VOlkswagen Move UP! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Dominio AD170GK – Color blanco candy

Ganador: Torcibia, Nancy L. – 20.683.482 – A. Valle 271 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil Volkswagen Move UP! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Dominio AD170GL – Color lagoon blue

Ganador: Menna, Rosa F. – 3.176.690 – Italia 739 – Cañada Rosquín – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil Volkswagen Move UP! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Dominio AD170GM – Color plata sirius

Ganador: Dias, Carlos A. – 20.163.281 – Ex Ruta 9 B. Puerto Arg. – San Miguel de Tucumán – Tucumán.

Nº 5 – 1 automóvil Volkswagen MOve UP! 1.0 MPI – nafta c/ aire acondicionado.

Dominio AD170GO – Color blanco candy

Ganador: Andreychok, Joel – 34.445.680 – Azcuénaga 1016 – San Cristóbal – Santa Fe.